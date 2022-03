Pi Day 2022: eventi e quiz per avvicinare i giovani alla matematica

Oggi, lunedì 14 marzo, si celebra il "Pi Day", la festa della matematica che dà a studentesse e studenti la possibilità di mettersi alla prova con quiz scientifici, di logica e con giochi numerici. Nel mondo anglosassone si ha la consuetudine di indicare prima il mese e poi il giorno. 3,14 è proprio il valore approssimato del Pi Greco, la costante matematica più famosa.

3/14: Pi Greco Day 2022

Per questa data la La Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici per la Valutazione e l’Internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero ha organizzato un evento nella sede del Palazzo dell’Istruzione, a Roma, al quale potranno collegarsi studenti e cittadini di tutta Italia. Tutti gli istituti italiani, anche quelli situati all’estero, potranno sfidarsi nella risoluzione di quiz e problemi matematici, accedendo a una piattaforma dedicata, e potranno anche ricevere un riscontro immediato sui risultati conseguiti.

Le scuole iscritte alla piattaforma riceveranno il logo ufficiale dell’evento. Attraverso le attività di quiz online messe a disposizione, gli studenti potranno sfidarsi, mettersi in gioco e sviluppare competenze di problem solving. I docenti potranno usare queste attività online anche in classe per celebrare con i propri studenti il Pi Day 2022.

In contemporanea, al Ministero, il 14 marzo, alcune scuole, sia del I che del II ciclo, parteciperanno, in presenza, all’evento nazionale cimentandosi con la risoluzione di quiz analoghi, l’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Ministero.

“Questa giornata è un’occasione in più per far appassionare le nostre studentesse e i nostri studenti alle discipline scientifiche, in modo originale e divertente, abbattendo stereotipi e false credenze che allontanano, ad esempio, le ragazze dalle carriere Stem”, sottolinea il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.

“La matematica è lo strumento per intuire, immaginare, progettare, verificare, quantificare fatti e fenomeni della realtà e per allargare la mente. In questa giornata studentesse e studenti sono protagonisti. E vogliamo che lo siano ancora di più. La pandemia ha fatto diminuire, purtroppo, le occasioni in cui le porte del Ministero si sono aperte per ospitare coloro che sono i veri protagonisti della scuola, le ragazze e i ragazzi. Dobbiamo tornare a ospitarli, ad aprire per loro le sale di un Palazzo che è la casa della scuola e, dunque, è la loro casa” conclude.