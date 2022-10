"Primi passi sugli sci" per i bambini di 30 scuole triestine: al via l'evento

Confermato anche per l'anno scolastico 2022/23 il progetto “Primi passi sugli sci” promosso ed organizzato dall'assessorato alle politiche dell’educazione e della famiglia del Comune di Trieste, in collaborazione con lo sci club 70. Il primo appuntamento è previsto per sabato 8 ottobre al centro federale di avviamento agli sport invernali “Nevesole” di Aurisina. In questa prima giornata i bambini dell'ultimo anno delle scuole d'infanzia comunali incontreranno i maestri della scuola sci locale e la mascot ufficiale, l'orsetto Biancolatte. L'incontro iniziale servirà a formare i vari gruppi e relativi orari.

Per l'assessore Nicole Matteoni questa è un'iniziativa che il Comune di Trieste porta avanti ormai da anni, trovando sempre ampi consensi da parte delle famiglie e la collaborazione dei dirigenti scolastici. Cento bambini dell'ultimo anno di 30 scuole d'infanzia comunali avranno l'opportunità unica di avvicinarsi al mondo degli sport invernali, grazie all'esperienza e disponibilità dello sci club 70 che provvederà alla fornitura gratuita delle attrezzature e materiali per tutti i bambini che si cimenteranno, per la prima volta, sugli sci lungo la pista artificiale dell'impianto carsolino. Il tesseramento alla FISI sarà a carico delle famiglie e includerà l'assicurazione contro terzi che, in base al D.lgs 40/2021 (art.30), è obbligatoria per poter sciare. Quest’anno è stato deciso di rendere il progetto ancora più inclusivo, dando la possibilità anche ai soggetti più fragili di poter avvicinarsi allo sport. In questo caso alle discipline dello sci grazie alla totale disponibilità da parte dello sci club 70.

Gli appuntamenti

Gli appuntamenti autunnali sugli sci saranno otto, tra ottobre e novembre, con cadenza settimanale e sempre nella giornata di sabato. Il primo gruppo di 50 bambini (di 15 istituti) sarà presente ad Aurisina, oltre al 9 anche il 15, 22 e 29. Il secondo gruppo (sempre di 50, provenienti da altre 15 scuole) raggiungerà l'impianto Nevesole nei quattro sabati di novembre (5, 12, 19 e 26). Per ulteriori informazioni si può telefonare alla segreteria dello sci club 70 al numero 040 630626 oppure scrivere all'indirizzo di posta elettronica info@sciclub70.com