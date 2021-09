Ansia da campanella? Le cose da fare e da non fare il primo giorno di scuola

Il primo giorno di scuola è sempre più vicino e bisogna dare il meglio, soprattutto se si inizia un nuovo ciclo. Fare una buona impressione a insegnanti e compagni è molto importante, così come non lasciarsi prendere dall'agitazione. Ecco alcuni consigli

Il primo giorno di scuola è importante: che sia la prima esperienza o un evento che si ripete da alcuni anni, le emozioni sono sempre tante sia per i bambini che per i genitori.

Andare per la prima volta a scuola o ritornare sui banchi è sempre un’esperienza ricca di paure e incertezze. Dopo gli anni spensierati della scuola materna i più piccoli si trovano alle prese con un contesto diverso, con nuovi compagni, nuove maestre e una nuova organizzazione della giornata. Lo stesso succede per i bambini o i ragazzi che si trovano nelle classi avanzate.

Se i bambini vivono con timore, ma anche con gioia questa esperienza, per i genitori accompagnare i figli davanti alla porta di ingresso di scuola e lasciarli andare è sempre un’esperienza emozionante che si ripete ogni anno. La campanella è sempre più vicina è per vivere con la giusta dose di felicità e incertezza il primo giorno di scuola, è bene prepararsi in tempo.

Il primo giorno di scuola bisogna sempre dare il meglio, soprattutto se si inizia un nuovo ciclo. Fare una buona impressione a insegnanti e compagni è molto importante, così come non lasciarsi prendere dall'agitazione. Calma e sangue freddo, basta qualche accortezza per avere la strada spianata tutto l'anno. Ecco qualche consiglio.

Cosa non fare il primo giorno di scuola