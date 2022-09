Grande successo per il progetto che contrasta la povertà educativa minorile in Fvg

Domani, martedì 6 settembre 2022 dalle ore 9.00, si svolgerà presso l’Auditorium regionale “A. Comelli” di via Volturno a Udine il Convegno conclusivo di "Thanks God it’s Monday!", un progetto finanziato dall’organizzazione "Con i Bambini", soggetto attuatore del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile che ha permesso, nel corso degli ultimi quattro anni, di realizzare presso le Scuole Secondarie di I grado della regione Friuli Venezia Giulia attività finalizzate a promuovere il benessere a scuola, lo sviluppo del senso di appartenenza alla comunità e la possibilità di apprendere, sperimentare e sviluppare talenti e aspirazioni dei ragazzi e delle ragazze.

Il Convegno

Nel corso del Convegno saranno presentate le attività svolte, come gli atelier espressivi, i laboratori pratico manuali, gli interventi educativi e formativi realizzati a cura del vasto partenariato (45 soggetti tra Scuole secondarie di primo grado, centri di istruzione e formazione professionale) che ha visto nella Fondazione Opera Sacra Famiglia di Pordenone il capofila e nella Regione Friuli Venezia Giulia il partner tecnico per il monitoraggio e valutazione del progetto.

Ampio spazio sarà dato alla presentazione della buona pratica “Scuoletta di Strada”, un modello di scuola accogliente e inclusiva che ha portato ottimi risultati in termini di inserimento dei ragazzi nell’ambiente scolastico e di risultati di apprendimento e di successo scolastico.

Inoltre, il Convegno vedrà anche la partecipazione del sociologo Paolo Tomasin, che offrirà ai presenti una riflessione sul ruolo della scuola nella costruzione di una comunità educante.

Per dettagli sul programma e iscrizioni: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchiqAV6auVojH5VYs582dO22UeRUVf-d12XyWe-Uw0VCb55Q/viewform.