Il progetto dedicato all'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole del Fvg

Anche nell'anno scolastico 2022-2023, è stato possibile garantire, ai bambini delle Scuole dell'Infanzia comunali , l' arrivo alle lingue (inglese e tedesco) e all'educazione teatrale-musicale, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia che ha erogato il finanziamento relativo ai Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche POF che per l'anno in corso, ha avuto come tema centrale “Io e gli altri (educazione civica)” quale filo conduttore a tutte le attività e laboratori attuati.

Il progetto

In questo contesto si è inserito il progetto “Che cos'è la scuola?” nato dall'idea del libro omonimo e realizzato in collaborazione con il DeutschZentrum Triest (DZT), associazione italo-tedesca volta alla promozione della lingua e della cultura tedesca in Friuli Venezia Giulia, partner culturale del Goethe-Institut. Una scelta operata con cura per rispettare l'ambito dell'educazione civica, che ha prodotto un video d'animazione con i disegni contenuti nella storia.

“ L'intento ampio dell'attività è stato quello di garantire ai bambini un primo approccio alla consapevolezza che la scuola è un ambiente bello e stimolante, - afferma l'Assessore Nicole Matteoni - proprio perché fatto da tanti bambini e adulti diversi tra loro, dove si cresce, ci si integra e si impara in un contesto positivo, con il contributo di tutti. Nello specifico dell'apprendimento linguistico si è intesto offrire un percorso che renda familiari ai bambini le lingue straniere, non solo l'inglese ma anche il tedesco appunto, scommettendo nel loro desiderio di coltivarle anche in futuro” .

I bambini, accompagnati dagli insegnanti, hanno potuto assistere all'animazione, alla lente, alle illustrazioni, che avevano lo scopo di farli concentrare sull'ascolto della storia mentre scoprivano i personaggi in movimento. Inoltre, è stata aggiunta una parte didattica specifica che, riprendendo i contenuti appena narrati, proponeva, in forma ludica, il gioco dell'ascolto e della riproduzione di alcune espressioni in lingua tedesca.

La visione del video è avvenuta unicamente con accesso riservato, visibile esclusivamente alle Scuole dell'Infanzia comunali e sempre supervisionato dal DetuschZentrum Triest che ha accompagnato anche le insegnanti nel percorso didattico.

Familiarizzare con suoni diversi da quelli della propria lingua, imparare a riconoscerli ea riprodurli, è un primo passo verso l'apprendimento di una lingua straniera, in questo caso il tedesco, che i bambini, con la loro innata curiosità, saranno portati a coltivare negli anni a venire.