Niente estate senza libri: arriva la promozione lettura nelle biblioteche Gambini e Mattioni

Prestiti prorogati e otto libri alla volta invece di cinque: per far scorta di libri per tutta l'estate si può andare in biblioteca ma anche prenotare dal portale www.biblioest.it

Il mese di agosto è sempre più vicino ed anche in città cambia il calendario di apertura delle biblioteche comunali: per permettere al personale di svolgere un'accurata revisione delle collezioni, le biblioteche di San Giacomo e Borgo San Sergio chiuderanno al pubblico nel mese di agosto per permettere al personale di svolgere un’accurata revisione delle collezioni. La Biblioteca Quarantotti Gambini sarà invece chiusa dal 2 al 21 agosto e la Biblioteca Stelio Mattioni dal 23 al 28 agosto.

La promozione lettura

Niente paura però, tutti i più appassionati lettori avranno sempre l'opportunità di fare scorta e concedersi le proprie letture preferite anche ad agosto. Da domani, giovedì 15 luglio e fino a sabato 31 luglio in Biblioteca Gambini e da lunedì 2 a sabato 21 agosto in Biblioteca Mattioni si potranno prendere in prestito 8 libri alla volta invece di 5. La "promozione lettura" sarà valida solo per i libri di carta - e non per DVD, CD o ebook. Inoltre, tutti i prestiti in corso verranno prorogati d'ufficio durante i giorni di chiusura.

Come prenotare i libri

Per far scorta di libri per tutta l’estate si può andare in biblioteca ma anche prenotare dal portale www.biblioest.it. Per la Biblioteca Gambini le prenotazioni dal web saranno possibili fino a giovedì 29 luglio - e sabato 31 luglio sarà l’ultimo giorno utile per passare a ritirare i libri. In Mattioni, invece, si potranno prenotare i libri dal catalogo online fino a giovedì 19 agosto - e andranno ritirati in biblioteca entro sabato 21 agosto.