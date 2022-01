Tamponi, casi Covid e quarantena: le nuove regole da seguire a scuola

Uno dei temi più caldi in questi ultimi giorni è sicuramente stato quello che riguarda la scuola, tanti dubbi e criticità sul rientro in classe dopo la pausa natalizia a causa dei contagi Covid. Per chiarire le procedure da seguire, alle scuole è stata inviata da parte del ministero dell’Istruzione una circolare con le nuove regole da seguire e le indicazioni dettagliate su come gestire eventuali casi di positività.

Scuola dell'infanzia

Nella scuola dell'infanzia, anche con un solo caso di positività si applica alla classe o alla sezione la sospensione delle attività per dieci giorni. Per il rientro è necessario un tampone molecolare o antigenico con esito negativo.

Scuola primaria

Per la scuola primaria, ma anche per quella secondaria, la situazione diventa più complessa e cambia anche in base al numero di positivi in una classe e allo stato vaccinale. Andiamo con ordine.

Nella primaria, con un caso positivo, la didattica continua in presenza, ma si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri, di attivare la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si e? stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5).

Se il primo tampone è negativo per tutti compagni di classe si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il Dipartimento di Prevenzione e il proprio medico curante e non si rientra a scuola. Allo stesso modo, per il tampone T5, se il risultato è positivo, è necessario informare e il Dipartimento di Prevenzione e il proprio medico curante

In caso di tampone con esito positivo è necessario informare anche il referente scolastico Covid-19/dirigente scolastico secondo la procedura che è stata concordata nella scuola per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.

Con due casi positivi, invece, l'attività didattica in presenza è sospesa, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni; quindi quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

Scuola secondaria di I e II grado

Nella scuola secondaria, con un caso di positività nella classe l'attività? didattica rimane in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni. Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri, anche in questo caso si è in autosorveglianza.

Con due casi positivi nella classe, le misure previste sono diverse in base alla questione vaccini: per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da piu? di 120 giorni, che siano guariti da piu? di 120 giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di 10 giorni, quarantena di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - negativo; invece, per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di 120 giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, è prevista l'attività didattica in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni. Si raccomanda sempre di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri. Anche in questo caso si applica l'autosorveglianza.

Infine, con almeno tre casi di positività viene sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni e si applicano le regole per i contatti stretti ad alto rischio.

Per approfondire, con le regole in vigore anche per il personale scolastico, trovate qui la circolare del ministero dell'Istruzione.