Quando inizia la scuola a Trieste

Con la fine delle vacanze estive, si avvicina sempre di più il ritorno tra i banchi. Come di consueto l'inizio della scuola in Italia è previsto nel mese di settembre, ma c'è sempre qualche differenza tra una regione e l'altra. In Friuli Venezia Giulia si partirà mercoledì 13 settembre. Il countdown per l'inizio dell'anno scolastico 2023/2024 intanto è iniziato e i primi a sentire suonare la campanella saranno gli studenti di Bolzano, che torneranno a scuola proprio oggi, martedì 5 settembre, poi toccherà a tutte le altre.

Inizia la scuola: le date regione per regione

Come detto, la prima campanella non suona lo stesso giorno per tutti. Dopo Bolzano toccherà alla provincia di Trento, alla Valle d'Aosta e al Piemonte, che riapriranno le scuole lunedì 11 settembre. Martedì 12 settembre toccherà soltanto alla Lombardia, mentre tra mercoledì 13 e giovedì 14 settembre torneranno a tra i banchi gli studenti delle altre regioni, a eccezione di Emilia Romagna, Lazio e Toscana, che apriranno per ultime, venerdì 15 settembre.

Anno scolastico 2023/2024: tutti i ponti

Il calendario continua con i ponti previsti, in occasione dei quali le scuole autonomamente possono decidere di aggiungere uno o due giorni di vacanza. Quest'anno il 1 novembre cade di mercoledì; l'8 dicembre di venerdì; il 25 aprile di giovedì e il 1 maggio di mercoledì. Al di là dei ponti agli studenti preme l'arrivo delle vacanze di Natale, 15 giorni circa di stacco dal 23 dicembre al 7 gennaio, anche se non è uguale per tutte le regioni. Quanto alle vacanze di Pasqua, che quest'anno cade domenica il 31 marzo, iniziano giovedì 28 marzo 2024 e finiscono martedì 2 aprile 2024 compresi. Il 2 giugno è festa nazionale della Repubblica, data poco distante dalla fine della scuola fissata per sabato 8 giugno 2024 per la scuola primaria e secondaria e 30 giugno 2024 per la scuola dell'infanzia.

Quando saranno gli esami di terza media e Maturità

Quindi, ci sono gli esami di Terza Media e l'Esame di Stato o Maturità. Per quanto riguarda la Terza Media la data di inizio la sceglie l'istituto in maniera autonoma. L'esame si articola in tre prove scritte (italiano, matematica e lingue), la redazione di una tesina e un colloquio e tutte le prove si devono sostenere nel periodo compreso tra l'ultimo giorno di scuola e il 30 giugno. Per quanto riguarda l'esame di Maturità, gli studenti delle superiori affronteranno la prima prova, il tema, il 19 giugno e la seconda, materie di indirizzo, il 20 giugno. Seguirà poi la prova orale in cui gli studenti dovranno fare collegamenti interdisciplinari.

