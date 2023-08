Trieste tra le dieci province più istruite d'Italia

Attraverso una recente indagine, il Sole 24 Ore ha pubblicato la classifica delle province più istruite d'Italia e, di conseguenza, quelle con i più bassi livelli di istruzione. L’analisi è basata su dati riguardanti titoli di studio della popolazione residente oltre i 9 anni, età minima di riferimento per l’alfabetizzazione (censimento permanente 2021). Dalla ricerca, le dieci province con la più elevata incidenza di residenti con basso livello di istruzione, cioè uguale o inferiore alla licenza media, sono tutte situate nel Sud Italia. Dunque, la classifica è basata sulle province meno istruite e va letta al contrario.

Trieste tra le province più istruite

Ottime notizie per il capoluogo giuliano, Trieste infatti rientra nella top ten delle province più istruite d'Italia. Anche un'altra provincia della nostra regione rientra tra le prime dieci posizioni. Di seguito i dati.

Come riporta il Sole 24 Ore, le prime dieci province più istruite sono Roma, Milano e Trento, seguite da Bolzano, Bologna, Trieste, Genova, Pescara, L’Aquila e Gorizia.

C’è anche una classifica dei comuni più istruiti d’Italia: Segrate (Milano), Zoagli (Genova), Assago (Milano), Luvinate (Varese), San Donato Milanese (Milano), S.G. di Catania (Catania), Grottaferrata (Roma), Pieve Ligure (Genova), S. A. li Battiati (Catania), Bogliasco (Genova), Cusago (Milano), Torre d’Isola (Pavia), Camogli (Genova), Pino Torinese (Torino) e Basiglio (Milano).

I comuni meno istruiti in Italia, invece, sono: Nardodipace (Vibo Valentia), Burcei (Sud Sardegna), Cardeto (Reggio Calabria), Silius (Sud Sardegna), Goro (Ferrara), Galtelfi (Nuoro), Marianopoli (Caltanissetta), S. Donigala (Sud Sardegna), Valstrona (Verbano C.O.), Escalaplano (Sud Sardegna), Triei (Nuoro), Platì (Reggio Calabria), Nurri (Sud Sardegna), Dinami (Vibo Valentia), Gergei (Sud Sardegna).

"La povertà educativa è una condizione sociale fortemente correlata alla povertà economica. Troppo spesso la ridotta disponibilità economica si traduce in una drastica riduzione delle possibilità e delle occasioni educative proprio nel periodo della vita in cui l’educazione e la formazione giocano un ruolo essenziale nello sviluppo della persona". Con queste parole è intervenuto il ministero dell’Istruzione e del merito (Mim) in occasione della presentazione dei dati della seconda ricerca sulla povertà educativa realizzata da Fondazione L’Albero della Vita Onlus con la supervisione scientifica dell’Università di Palermo.