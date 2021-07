Tuffi nella scienza: a Trieste 25 laboratori gratuiti per i giovani dai 3 ai 18 anni

Come si costruisce un microscopio? Come si programma un piccolo robot? Come si analizza il DNA? Tutto questo e molto altro sarà il tema centrale che guiderà gli oltre 25 laboratori e le iniziative gratuite che la Fondazione Pietro Pittini ha organizzato nell'ambito del progetto estivo "Tuffi nella scienza" a Trieste.

Fino al 4 settembre, Tuffi nella Scienza servirà ad avvicinare i giovani al mondo della scienza e della tecnologia. Il progetto parte oggi, venerdì 2 luglio, negli spazi dell'Urban Center di Corso Cavour 2/2: più di 100 ore di contenuti laboratoriali interattivi rivolti ai giovani dai 3 ai 18 anni sui temi della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria ma anche dell'arte e della meccanica. Il nuovo Urban Center è suddiviso in 3 piani e sito in centro città, a Trieste, collocato all’ingresso di Porto Vecchio e quindi al centro di spazi oggetto di rigenerazione urbana; vi trovano sede un FabLab dimostrativo, uno spazio per i cittadini e gli enti scientifici locali e uno spazio per ospitare start-up del mondo delle life-science. "Tuffi nella Scienza" è un programma laboratoriale scandito in vari incontri settimanali e dedicati a bambini e ai ragazzi, con contenuti mirati in base alla fascia di età 4-18 anni.

Una parte del programma

Il programma prevede 2 giorni a settimana nei mesi di luglio e agosto in cui educatori specializzati guideranno i giovani nei laboratori.

Tra i tanti contenuti proposti, The Codung Box avvicinerà bambini dai 3 ai 7 anni al coding in modalità unplugged (ossia senza uso diretto di computer). Kaleidoscienza farà esplorare il mondo della scienza attraverso l'arte, sfruttando la creatività per osservare fenomeni chimici, biologici ed ecologici. Il team di ICGEB - l'International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology di Trieste - invece, attrezzerà uno spazio come mini laboratorio di biologia molecolare in cui i piccoli allievi potranno dimostrare, in poco tempo, esperimenti, ad esempio, sul DNA, i moscerini della frutta o le cellule del cuore; ma anche costruire un microscopio di carta e tanto altro ancora.

Il Laboratorio dell’Immaginario Scientifico (TS) si dedicherà ai ragazzi di oltre 14 anni e proporrà vari momenti di apprendimento relativi alla smart city con una scatola che rappresenterà un quartiere della città con dentro Arduino e vari Led e motori; oppure proporranno laboratori in cui si spiega l’atomo e le molecole con degli esperimenti.

Come partecipare

I laboratori sono completamente gratuiti e rivolti a tutti i giovani divisi per fascia di età 6-10 anni, 11-13 anni, 14-18 anni, 3-5 anni. Per consultare il programma e prenotare i laboratori visitate il sito dedicato al progetto: www.tuffinellascienza.it.