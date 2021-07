Un viaggio in Albania con le fiabe, le favole e le filastrocche di "Un mondo di storie"

Il prossimo appuntamento della nona edizione di "Un Mondo di Storie" è "Viaggio in Albania", questo il titolo dell'evento in programma che si terrà il 20 luglio al parco di San Giovanni, nel prato davanti al Posto delle Fragole, o, in caso di maltempo, online

Dopo l'appuntamento del 6 luglio che ci ha trasportati con la fantasia in Argentina e Messico, "Un Mondo di Storie" ritorna martedì 20 luglio alle ore 16.30. L'appuntamento questa volta è con l'Albania: "Viaggio in Albania" è infatti il titolo del prossimo evento in programma che si terrà al parco di San Giovanni, nel prato davanti al Posto delle Fragole, o, in caso di maltempo, online.

Il programma, destinato a bambini (dai 4 anni), ragazzi e adulti, prevede la condivisione di fiabe, favole, filastrocche, lette da madrelingua in lingua originale con traduzione simultanea, musiche e giochi. La partecipazione è gratuita e, nel rispetto dei protocolli anti Covid-19; la prenotazione è obbligatoria con mail a biblio@accri.it. In caso di accompagnamento di minori, si dovranno indicare oltre al proprio anche il loro nome ed età.

Un Mondo di Storie

Anche nell'estate 2021 "Un Mondo di Storie" è tornato per il nono anno consecutivo per offrire a tutti l'opportunità di viaggiare con la fantasia e incontrare lingue e culture da ogni parte del mondo.

Nata nel 2013 da un'idea della Biblioteca del Mondo dell'Associazione di Cooperazione Cristiana Internazionale ACCRI accolta con entusiasmo dalla Biblioteca comunale Quarantotti Gambini e realizzata con la collaborazione del progetto locale Nati per Leggere (NpL) e di vari enti, associazioni di volontariato e semplici cittadini, la rassegna è cresciuta negli anni visitando i cinque continenti e parlando decine di lingue e dialetti.

La nona edizione di Un Mondo di Storie vede la collaborazione per tutto il programma di NpL Trieste - all'interno del progetto di promozione della lettura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia LeggiAMO 0-18 - Biblioteca del Mondo ACCRI e Bibliotequa dell'Associazione Senza Confini / Brez Meja ODV - entrambe facenti parte della Biblioteca Diffusa - e Libreria LibRIbelli, nonché il sostegno dell'Ufficio regionale del Garante dei Diritti della Persona, della Microarea di Montebello e della Biblioteca comunale Quarantotti Gambini.

Le letture in varie lingue sono curate da madrelingua mentre quelle delle relative traduzioni in italiano dalle volontarie NpL dell'associazione Linea Azzurra. I sette appuntamenti si svolgeranno dalle 16.30 alle 18.30, per scoprirli tutti clicca qui (Comune di Trieste).