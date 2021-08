Un mondo di storie: gli appuntamenti del mese di agosto

Il primo appuntamento del mese è fissato per martedì 10 agosto. In programma un viaggio nel Kurdistan iracheno

Grandi notizie per i bambini che amano le favole: anche agosto sarà a Trieste un mese ricco di appuntamenti per la nona stagione del ciclo "Un Mondo di Storie", l'iniziativa ideata dalla Biblioteca del Mondo ACCRI e dalla Biblioteca comunale Pier Antonio Quarantotti Gambini, assieme a Nati per Leggere.

Il primo appuntamento del mese è fissato per martedì 10 agosto, alle 16.30 nella Corte interna del complesso ATER di Montebello, piazzale De Gasperi, o, in caso di maltempo, online. In programma un viaggio nel Kurdistan iracheno.

Un Mondo di Storie

Anche nell'estate 2021 "Un Mondo di Storie" è tornato per il nono anno consecutivo per offrire a tutti l'opportunità di viaggiare con la fantasia e incontrare lingue e culture da ogni parte del mondo.

L'iniziativa, nata nel 2013 da un'idea della Biblioteca del Mondo dell'Associazione di Cooperazione Cristiana Internazionale ACCRI e accolta con entusiasmo dalla Biblioteca comunale Quarantotti Gambini, è realizzata con la collaborazione del progetto locale Nati per Leggere (NpL) e di vari enti, associazioni di volontariato e semplici cittadini. La rassegna è cresciuta negli anni visitando i cinque continenti e parlando decine di lingue e dialetti.

La nona edizione di Un Mondo di Storie vede la collaborazione per tutto il programma di NpL Trieste - all'interno del progetto di promozione della lettura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia LeggiAMO 0-18 - Biblioteca del Mondo ACCRI e Bibliotequa dell'Associazione Senza Confini / Brez Meja ODV - entrambe facenti parte della Biblioteca Diffusa - e Libreria LibRIbelli, nonché il sostegno dell'Ufficio regionale del Garante dei Diritti della Persona, della Microarea di Montebello e della Biblioteca comunale Quarantotti Gambini.

Il programma

Il programma, destinato a bambini (dai 4 anni), ragazzi e adulti, prevede la condivisione di fiabe, favole, filastrocche, lette da madrelingua in lingua originale con traduzione simultanea, musiche e giochi.

La rassegna proseguirà con i seguenti incontri:

martedì 24 agosto - Colombia, in collaborazione con l'associazione Andandes (Giardino San Michele, in caso di maltempo online);

martedì 31 agosto - Cultura ebraica (Museo “Carlo e Vera Wagner”, terrazza o in caso di maltempo in sala), grazie alla collaborazione con la Comunità Ebraica di Trieste;

l’iniziativa si concluderà martedì 21 settembre alla Biblioteca Quarantotti Gambini (spazio esterno o in caso di maltempo in sala) con l'ormai tradizionale appuntamento in occasione della Giornata Europea delle Lingue, in collaborazione con l'Europedirect del Comune di Trieste.

La partecipazione è gratuita e, nel rispetto dei protocolli anti Covid-19, la prenotazione è obbligatoria con mail a biblio@accri.it. In caso di accompagnamento di minori, si dovranno indicare oltre al proprio anche il loro nome ed età.