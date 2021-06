La sessione estiva si avvicina? Ecco le app per favorire la concentrazione

Gli studenti lo sanno bene, quando si avvicina il periodo degli esami lo stress comincia a farsi sentire e studiare con le belle giornate diventa sempre più difficile. Tra libri, appunti e dispense ci sono delle app che possono venirci in aiuto per affrontare al meglio le sessioni di studio

La tanto attesa bella stagione è alla porte, ma con essa anche la tanto temuta sessione estiva, gli ultimi esami prima di godere delle belle giornate di sole, le vacanze, un po' di mare e relax. Gli studenti lo sanno bene, quando si avvicina il periodo di esami lo stress comincia a farsi sentire e sperando sempre di non ridursi all'ultimo minuto, studiare con le belle giornate diventa sempre più difficile. Tra libri, appunti, dispense e slide, oggi a venire in aiuto di molti studenti universitari disperati e in preda alle crisi di ansia da studio, ci sono delle app che aiutano ad affrontare meglio le sessioni. Ecco qualche consiglio.

L'app per ricordarti di bere

Bere acqua fa bene al corpo ma anche al cervello. Secondo una ricerca dell’University di East London, mantenersi idratati aiuta la memoria, l’attenzione e la concentrazione. Le app che ti inviano dei promemoria per ricordarti di bere sono tantissime, tra queste Hydro Coach, DrinkIt e Water Time.

L'app per fare stretching

Dopo una lunga giornata passata sui libri, tutto quello che vorresti è il divano e Netflix oppure uscire con gli amici. Ma dopo tante ore passate sui libri, fare movimento è un toccasana, specialmente se passi molto tempo seduto alla scrivania. Ecco allora alcune app che ti consentono di fare dello stretching in modo semplice e veloce: Stretching Sworkit, StrechIt e Asana Rebel.

L'app per favorire la concentrazione

Lo smartphone è il nemico numero uno della concentrazione ma esistono delle app che possono venire in tuo aiuto. Tra queste Forest, che permette di impostare un timer e sfida a non usare il telefono nel mentre quest'ultimo è in funzione.