Erasmus+ Studio UniTs: questo mercoledì la presentazione online

È stato pubblicato il Bando Erasmus+ Studio dell'Università degli Studi di Trieste per gli studenti interessati a partire in mobilità nell'Anno Accademico 2021/2022. Il Programma Erasmus+ KA1 per attività di studio è un programma di mobilità promosso dall'Unione Europea che consente di trascorrere da tre a dodici mesi presso un'Università europea. Durante il soggiorno all'estero si possono frequentare i corsi, sostenere gli esami e ottenerne il riconoscimento da parte dell'Università di appartenenza. Per quanto riguarda il supporto alle spese legate al soggiorno all’estero, il programma offre un contributo finanziario, variabile a seconda del Paese di destinazione.

Con lo status di studente Erasmus+ vi è la garanzia dell’esenzione dal pagamento delle tasse d’iscrizione presso l’istituto ospitante (ma non di quelle dell’istituto di provenienza) e il diritto di fruire degli stessi servizi che l’istituto ospitante offre ai suoi studenti.

Presentazione del Bando

A tal proposito e per l'Anno Accademico corrente è stata organizzata una presentazione virtuale del Bando Erasmus+ Studio 2021/2022 che si terrà il 17 febbraio alle ore 16:00 sul canale YouTube di UniTs (link qui). La partecipazione è pubblica e aperta a tutti gli interessati. Sarà inoltre possibile fare domande in chat. Ricordiamo che la procedura di candidatura è aperta. La scadenza per la presentazione delle domande è il 26 febbraio entro le ore 12.00.

Per i candidati già valutati positivamente interessati a richiedere il reinserimento nel nuovo bando, per ulteriori informazioni sui criteri di selezione, per visualizzare l'elenco destinazioni aggiornato e per scaricare il modulo richiesta di reinserimento vai alla pagina dedicata di UniTs.

Per leggere il Bando clicca qui.