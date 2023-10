Università di Trieste, boom di immatricolazioni: i corsi più gettonati

L’anno accademico appena iniziato vede l’Università di Trieste superare di slancio quota 5000 immatricolati, tra Lauree triennali, Magistrali e a ciclo unico. Con i suoi 5091 neoiscritti all’11 ottobre 2023, l’ateneo registra un aumento complessivo del 22 per cento rispetto alla stessa data dello scorso anno (4165) e del 33 per cento in più sui dati del 2019/20, anno prima dello scoppio della pandemia (3827).

Cifre destinate certamente a salire: le iscrizioni alle Lauree Magistrali sono aperte fino al 29 febbraio 2024 mentre continuano gli scorrimenti per i corsi a numero programmato. Da evidenziare in particolare il numero di immatricolati provenienti dall’estero, segno di un’ottima attrattività internazionale: sono 552 (l’11 per cento del totale), a fronte dei 163 dello scorso anno e dei 78 del 2019/20.

Per quanto riguarda le provenienze, crescono le matricole da tutte le province del Friuli Venezia Giulia e aumentano anche gli arrivi dalle regioni che storicamente prediligono UniTs: Lombardia, Puglia, Sicilia ed Emilia Romagna. L’ateneo si conferma “rosa”: le ragazze rappresentano il 60 per cento del totale dei neoiscritti, con una buona crescita rispetto all’ultimo triennio.

Lauree triennali

Nella categoria delle lauree triennali si concentrano le vere matricole, coloro che per la prima volta entrano all’università: all’11 ottobre sono in totale 3609, a fronte delle 2940 dello scorso anno (3156 alla chiusura delle immatricolazioni). Nel 2019 erano rispettivamente 2709 e 2864. Impressionante anche la crescita degli studenti internazionali: 483 in quest’anno accademico, contro i 114 del 2022 e i 50 del 2019.

I corsi più gettonati

Ottimo successo per i corsi di tutte le aree disciplinari, con una menzione speciale per Chimica, Economia e Gestione aziendale, Economia internazionale e mercati finanziari, Ingegneria Industriale, Medicina e Chirurgia, Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione primaria e Giurisprudenza. Molto richiesti anche i corsi di Comunicazione interlinguistica applicata alle professioni giuridiche, Traduzione specialistica e interpretazione di conferenza, Scienze internazionali e diplomatiche, Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura e Scienze e tecniche biologiche, Genomica funzionale, Data science and artificial intelligence.

