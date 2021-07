Diritto allo studio universitario: aperto l'accesso alla domande per l'anno 2021/22

Borse di studio, sostegno per gli alloggi, contributi per la mobilità internazionale e agevolazioni per il servizio di ristorazione: ecco i benefici che la Regione Friuli Venezia Giulia attraverso Ardis Fvg mette a disposizione degli studenti che frequentano le Università di Trieste e Udine, i Conservatori di Musica Tartini e Tomadini, l’Accademia di Belle Arti Tiepolo di Udine, i quattro ITS e gli Istituti Tecnici Superiori presenti sul territorio per l'anno accademico 2021-2022.

Come fare domanda

La presentazione della domanda è possibile solo con autenticazione Spid. Gli studenti italiani o gli studenti stranieri residenti in Italia potranno accedere al Bando Unico, oltre che con lo Spid, anche attraverso la Cie, la Carta di Identità Elettronica. Gli studenti stranieri non residenti in Italia potranno accedere alle domande attraverso le procedure di identificazione contenute nel bando.

Per presentare domanda gli studenti residenti in Italia aventi nucleo familiare, redditi e patrimoni in Italia dovranno dotarsi di Isee specifico per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (tramite sito Inps, sedi Inps o un qualsiasi Caf). Gli studenti non residenti in Italia e non iscritti nel registro AIRE o con nucleo non residente in Italia e/o con redditi e patrimoni in Paesi diversi dall'Italia dovranno invece rivolgersi ad uno dei Caf Convenzionati con Ardis per ottenere l'Isee parificato (qui l'elenco completo).

Per maggiori informazioni

Per ulteriori informazioni potete visitare il sito www.ardis.fvg.it, scrivere a info.trieste@ardis.fvg.it o telefonate ai numeri 040 3595205 o 0432 245772. Per difficoltà tecniche relative alla compilazione della domanda si può scrivere all'indirizzo di posta elettronica assistenza.informatica@ardis.fvg.it.

Su questo link l'accesso diretto alle domande per l'attribuzione dei benefici.

Per leggere il Bando clicca qui.

Per maggiori informazioni clicca qui (Ardis Fvg).