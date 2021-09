Borse di studio 2021/2022 per gli studenti del Fvg: come e quando fare domanda

Pubblicato il Bando unico in cui la Regione Friuli Venezia Giulia con Ardis FVG, l’Agenzia regionale per il Diritto allo Studio, mette a disposizione migliaia di borse di studio per un valore che parte dai 1.050 fino a oltre 5.200 euro a favore degli studenti iscritti a Università, Istituti Tecnici Superiori, Conservatori e Accademie di Belle Arti del Friuli Venezia Giulia per l'anno accademico 2021/2022.

Con il Bando si definiscono le modalità di partecipazione e assegnazione dei benefici di borsa di studio, posto alloggio, contributi alloggio, contributi per la mobilità internazionale, servizi di ristorazione.

Come e quanto presentare le domande

La presentazione della domanda avviene unicamente online tramite questa pagina. Per accedervi, il richiedente deve essere in possesso di un'identità digitale attraverso lo SPID, il Sistema pubblico di identità digitale, oppure attraverso la CIE, Carta di Identità Elettronica.

La domanda dovrà essere presentata entro le ore 13 dei giorni previsti per la scadenza per ciascuna tipologia di benefici e riportati nello scadenziario (clicca qui).

Chi può fare domanda

Possono fare domanda tutti gli studenti delle Università degli Studi di Trieste e di Udine iscritti per l’a.a. 2021/2022 a corsi di laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, specializzazione, ad eccezione di quelli dell’area medica attivati in base alla normativa vigente in materia, dottorato di ricerca, che non beneficiano della borsa di studio di cui al DM 30 aprile 1999, n. 224.

Ma anche tutti gli studenti dei Conservatori di Musica “G. Tartini” di Trieste e “J. Tomadini” di Udine iscritti per l’a.a. 2021/2022 a corsi del Triennio superiore di I livello, corsi del Biennio specialistico di II livello.

Ancora gli studenti iscritti per l’a.a. 2021/2022 al diploma accademico di primo livello in “Graphic Design per l’impresa”, “Pittura” ed “Architettura d’interni e design” dell’Accademia di Belle Arti “G.B. Tiepolo” di Udine; gli studenti laureandi iscritti regolarmente all’ultimo anno di corso regolare nell’a.a. 2020/2021 che conseguano il titolo di studio entro le sessioni del medesimo anno accademico, in data successiva al 5 ottobre 2021 e gli studenti iscritti per l’a.a. 2021/2022 agli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone.

Non possono accedere ai benefici messi a concorso gli studenti iscritti a corsi singoli, a percorsi finalizzati all’accesso ai concorsi per l’insegnamento e a corsi di perfezionamento o a master.

I requisiti

Per presentare la domanda non è necessaria la preventiva iscrizione alle Università, Conservatori, I.T.S. e Accademia, che deve comunque avvenire entro i termini di iscrizione previsti dalle singole Istituzioni. Per i laureandi sono previsti specifici requisiti di iscrizione.

Sono previsti requisiti di merito per gli studenti dei corsi di laurea triennale, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico delle Università, dei corsi del Triennio superiore di I livello e del Biennio specialistico di II livello dei Conservatori e del Diploma Accademico di primo livello dell’Accademia di Belle Arti, calcolati in base ai crediti formativi universitari (CFU) regolarmente registrati o equipollenti.

I benefici rientrano nelle prestazioni sociali agevolate. Le condizioni economiche degli studenti sono individuate sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, relativo ai redditi del 2019 e alla situazione patrimoniale del 2019. Nello specifico:

l'ISEE non deve superare il limite di 23.626,32 euro;

l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE= ISP/scala di equivalenza) non deve superare il limite di 51.361,58 euro.

Per maggiori informazioni clicca qui (Ardis Fvg).