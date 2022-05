Clab 2022, al via il laboratorio UniTS per giovani innovatori

Domani, martedì 3 maggio 2022 alle ore 15.15, nella sala Cappella dell’ex Ospedale Militare in via Fabio Severo 40, si terrà l’inaugurazione dell’edizione 2022 di Contamination Lab (Clab) dell’Università di Trieste.

Cos'è il Clab

Il Clab è il punto di riferimento per studenti creativi e intraprendenti a cui UniTS offre supporto per la creazione di impresa e per lo sviluppo del proprio talento. Il percorso qualificato per la formazione di competenze imprenditoriali e soft skills comprende laboratori innovativi, spazi di lavoro dedicati per gruppi e singoli nella sede Clab, mentoring sui temi della gestione strategica di proprietà intellettuale, business planning e open innovation e incontri con importanti aziende e professionisti di vari settori.

Oltre alla presentazione del percorso previsto per il nuovo anno, si terrà la conferenza “Come evolve una tecnologia: dal laboratorio al mercato”. Dalle ore 14 alle 17.30 sarà possibile provare le tecnologie presentate dalle aziende nel corso della conferenza. Nella sede di Clab i partecipanti troveranno un simulatore di guida 3D e visori per realtà aumentata e intelligenza artificiale applicata al campo biomedico e finanziario. Inoltre, saranno presenti alcuni degli studenti che negli anni scorsi hanno portato a termine con ottimi risultati il percorso di Clab.

L’evento sarà trasmesso in diretta su www.youtube.com/universitatrieste. Per conoscere il programma completo vai alla fonte: Università degli Studi di Trieste.