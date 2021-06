QS World University Rankings: UniTS tra i primi 700 atenei migliori al mondo

Il QS World University Rankings è giunto alla sua diciottesima edizione: l'ateneo giuliano è risalito dopo quattro anni nella classifica generale, posizionandosi tra i 650 e i 700 atenei migliori al mondo, 20° in Italia nella classifica generale e 8° per le citazioni di Ricerca

Anche quest'anno l'Università di Trieste spicca tra le eccellenze del prestigioso ranking QS 2022, confermandosi al ventesimo posto complessivo tra gli atenei italiani (sui 41 classificati tra i prime mille al mondo) e al terzo tra quelli di medie dimensioni.

I risultati di UniTS

In particolare, importante il risultato ottenuto nell'indicatore che ha preso in esame le "citazioni per docente" con un balzo in alto di 77 posizioni nel mondo che porta UniTS all'ottavo posto tra le università italiane in questo settore. Un'ottima performance che ha consentito all'ateneo giuliano di risalire dopo quattro anni nella classifica generale, posizionandosi tra i 650 e i 700 atenei migliori al mondo (il ranking 2021 collocava Trieste nella fascia 701-750).

Un brillante risultato che testimonia il grande impegno dell'Università sul fronte della ricerca oltre che la crescita del suo impatto nella comunità scientifica internazionale. Tra gli atenei italiani di medie dimensioni l'ateneo triestino si avvicina significativamente al Politecnico di Udine.

Il QS World University Rankings

Il QS World University Rankings, aggiornato annualmente e giunto alla sua diciottesima edizione, ha preso in esame sei indicatori con diversa incidenza nella determinazione del risultato finale: la reputazione presso la comunità accademica; le citazioni per docente; il rapporto numerico studenti-professori; la reputazione presso le aziende; la proporzione di docenti internazionali sul totale del personale; la proporzione di studenti internazionali sul totale degli iscritti.

Fonte Università degli Studi di Trieste