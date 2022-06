Area Medico-Sanitaria: al via i corsi di preparazione UniTS

Dal 19 al 22 luglio si svolgeranno presso l'Università di Trieste i corsi di preparazione agli esami di ammissione per i corsi di studio dell’area medica e sanitaria, anche quest’anno organizzati dal Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute di UniTS, con il coordinamento del prof. Matteo Biasotto.

Il programma

Il programma - come si legge sul sito di UniTS - prevede lezioni di Anatomia Umana, Fisiologia, Chimica, Biochimica, Biologia, Genetica, Matematica-Logica e Fisica impartite da docenti dell’Università di Trieste e incontri di tutorato per fornire ai partecipanti consigli utili in vista delle prove di selezione in programma nel prossimo mese di settembre.

Le lezioni si svolgeranno in presenza nell’Aula Magna dell’edificio H3 all’interno del campus di Piazzale Europa. Ogni partecipante riceverà, compreso nella quota d'iscrizione di 40 euro, un kit che prevede tra l'altro una t-shirt, una borraccia e una cartellina con blocco per appunti e penna.

Come iscriversi

Le iscrizioni sono aperte fino al 4 luglio 2022 e confermate dall'invio di copia del bonifico bancario via mail a congressi@keycongressi.it

Per iscriversi al Corso è necessario quindi seguire la seguente procedura:

registrazione tramite modulo online al seguente indirizzo https://bit.ly/ISCRIZIONE_CORSI_UNITS_AREA_MEDICA;

versamento del contributo (40 euro) tramite bonifico bancario C/C intestato a Key Congressi srl c/o Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Piazza della Borsa 11a - 34121 Trieste Iban IT 53 X 01030 02230 000002266662, Causale: iscrizione, cognome iscritto + corso prep 2022.

Per avere maggiori informazioni e conoscere il programma completo vai alla fonte: Università degli Studi di Trieste.