Università degli studi di Trieste: con la nuova ordinanza regionale 'continuità didattica da remoto'

Con la nuova ordinanza del Presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, Trieste sarà in zona "giallo rafforzato": tutto rimane come nelle settimane precedenti ma con le scuole chiuse. Le scuole rimarranno chiuse in tutta la regione per almeno due settimane, non solo le superiori ma anche le medie e l'università, a partire da lunedì 8 marzo.

Alla luce dell'ordinanza volta a colmare il peggioramento del quadro epidemiologico da Covid-19, da lunedì 8 marzo fino a domenica 21 marzo, le attività didattiche frontali di tutte le sedi dell'Università di Trieste si svolgeranno da remoto. Come leggiamo nel comunicato ufficiale dell'Università, "continueranno ad essere svolte in presenza attività di ricerca, laboratori didattici, tirocini, attività didattica del terzo livello (dottorati, master e scuole di specializzazione).

In presenza anche la didattica frontale del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute, esclusivamente per gli studenti a cui è già stata somministrata la seconda dose di vaccino anti-covid o per i guariti dal virus. Rimarranno aperte anche le aule studio e il servizio biblioteche".

"Anche in questa nuova fase della pandemia, la priorità dell’Università di Trieste è garantire la continuità didattica a tutti gli studenti - sottolinea il Rettore Roberto Di Lenarda - i nostri docenti hanno da subito dimostrato grande impegno nell’ideare e mettere in pratica nuove forme di didattica, con ottimi risultati. A loro, e agli studenti che dimostrano serietà e passione anche nella Dad, va il mio incoraggiamento e ringraziamento. Quando i dati epidemiologici lo consentiranno, aspetto tutti nelle nostre aule".

Fonte UniTs