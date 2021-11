Diabete, in Friuli Venezia Giulia ne soffre il 7,4% della popolazione: anche UniTs si è tinta di blu in occasione della giornata dedicata

Novembre è il mese della prevenzione e alla lotta al diabete. Proprio ieri, 14 novembre 2021, si è svolta la Giornata mondiale del diabete (o World Diabetes Day). Anche l’Università di Trieste ha aderito al Blue Monument Challenge illuminando di blu la facciata dell'edificio centrale di Piazzale Europa per sensibilizzare la popolazione in occasione della giornata dedicata.

La Giornata mondiale del diabete

Il World Diabetes Day si svolge ogni anno il 14 novembre: la data è stata scelta in quanto celebra la nascita del fisiologo canadese Frederick Grant Banting, che insieme a Charles Herbert Best, scoprì l' insulina, nel 1921, e il cui risultato consentì riguardo al diabete di passare da una malattia mortale a una malattia controllabile. Più di 60 paesi aderiscono a questa campagna ed è stato deciso che, in questa data, diversi monumenti nel mondo, vengano illuminati in blu come un segno di speranza per le persone che vivono con questa malattia e coloro che sono a rischio di sviluppare la malattia stessa.

La ricorrenza è stata istituita nel 1991 dalla International Diabetes Federation (IDF) e dall' Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in risposta all'aumento delle diagnosi di questa malattia: obiettivo è quello di educare alla prevenzione del diabete e una buona gestione di esso, così come le malattie ad esso correlate e la qualità della vita che può essere raggiunta con la sua buona gestione.

I dati

Si stima che oggi il diabete stia affliggendo oltre 460 milioni di persone nel mondo e sia causa diretta di 4,2 milioni di morti l’anno. Nel solo Friuli Venezia Giulia soffrono di questa patologia circa 90 mila individui, il 7,4% della popolazione: numeri che testimoniano la diffusione e l’impatto di quella che purtroppo è diventata la malattia sociale per eccellenza.

"Il diabete mellito, malattia metabolica che si stima colpisca il 5-6% della popolazione italiana con una prevalenza che continua ad aumentare, conferisce un rischio consistente di complicanze croniche e mortalità cardiovascolare, se non adeguatamente riconosciuta e trattata - sottolinea Stella Bernardi, professoressa associata di Endocrinologia al Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute di UniTS -. Oggi, grazie alla ricerca scientifica, disponiamo di un numero sempre maggiore di farmaci non solo iniettivi ma anche orali e i recenti avanzamenti tecnologici ci hanno permesso di migliorare anche le modalità di misurazione della glicemia e di somministrazione dell’insulina".

"Quest’anno - prosegue Bernardi - la Giornata Mondiale del Diabete è come sempre un’occasione importante per sensibilizzare la popolazione sull’esistenza di tale patologia, i suoi fattori di rischio, e come prevenirla. Non solo, aderire alla Giornata insieme ai Centri Diabetologici Distrettuali di ASUGI e le Associazioni Diabetici F.V.G. è un modo per manifestare il nostro impegno nella ricerca, nella formazione e nella pratica clinica volta a migliorare i percorsi di accesso alle cure per le persone con diabete, in modo che gli sviluppi scientifici e tecnologici siano sempre accessibili a tutti i cittadini".