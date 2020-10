Infermieristica neonatale, Emergenza pediatrica e Ostetricia: i nuovi Master di Units

Nascono grazie all’impegno sinergico dell’IRCCS Burlo Garofolo e dell’Università degli Studi di Trieste nella promozione, organizzazione e realizzazione di percorsi accademici di specializzazione volti a favorire gli studi dei laureati, tre nuovi Master proposti per l'anno accademico 2020/2021.

Master di I livello in Infermieristica Neonatale e Pediatrica - VI^ edizione

Destinato ai laureati in Infermieristica (classe delle professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica, SNT/1) o titoli equipollenti ai sensi della Legge n.1 del 2002, il Master garantisce l’acquisizione di competenze specialistiche e di abilità comunicative, relazionali, educative, tecniche e di pensiero critico nell’area dell’infermieristica neonatale e pediatrica. Gli infermieri in possesso del Master saranno in grado di pianificare, organizzare e gestire i percorsi assistenziali e di cura in area neonatologica, pediatrica ed adolescenziale in setting didegenza, day-hospital ed ambulatoriali e nella dimensione comunitaria.

Master di I livello in Infermieristica per l'Emergenza-Urgenza Neonatale e Pediatrica - I^ edizione

Destinato ai laureati in Infermieristica (classe delle professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica, SNT/1) o titoli equipollenti ai sensi della Legge n.1 del 2002, il Master garantisce l’acquisizione di competenze specialistiche nell’assistenza e nella gestione dell’emergenza-urgenza in ambito neonatale e pediatrico.

Master di I livello in Promozione ed Implementazione delle Cure Ostetriche nel Percorso Nascita - Counseling ed Ecografia Ostetrica - I^ edizione

Destinato ai laureati in Ostetricia, classe SNT1 (Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica) o di titoli equipollenti ai sensi della Legge n. 1 del 2002, il Master è finalizzato all'acquisizione di conoscenze, competenze ed abilità tecniche specifiche nei seguenti ambiti: counseling, relazione ed educazione relativi al percorso nascita; percorsi di diagnosi prenatale; esecuzione dell'ecografia office e di ausilio in sala parto.



Come si legge sul sito di UniTs, il bando unico di attivazione dei master universitari che riporta la procedura per l'ammissione, i costi e le scadenze è consultabile alla pagina dedicata https://www2.units.it/immatricolazioni/master/.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per maggiori informazioni clicca qui.