NTU Ranking 2020: l'Università di Trieste tra le migliori del mondo per lavori scientifici

Uscita la nuova classifica NTU Ranking 2020 "Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities", presentata dall’università National Taiwan University che prende in considerazione i lavori scientifici delle varie università del mondo. I parametri e quindi gli indicatori che sono stati studiati e analizzati hanno preso in considerazione sia l’aspetto qualitativo che quello quantitativo.

Anche in questa classifica vediamo primeggiare con successo l'Università di Trieste che si è attestata nella 17^ posizione fra le università italiane entrate in classifica in numero di 42, e la 384^ posizione a livello mondiale sulle migliori 850 università globalmente considerate, con un miglioramento di undici posizioni rispetto l'edizione precedente. Sono da segnalare, inoltre, i punteggi significativamente elevati nei paramenti "Average Ciatitions" e "H-Index".

L'analisi

Come si legge su UniTs, in particolare l’analisi ha preso in considerazione 8 indicatori che hanno definito il livello di produzione, l’impatto e l’eccellenza dei lavori scientifici degli atenei. Per quanto concerne la produttività dei singoli atenei, sono stati analizzati il numero di articoli prodotti tra il 2009 e il 2019 e il numero di articoli nel 2019. Per l’impatto delle ricerche delle università, gli indicatori di riferimento sono stati, invece, il numero di citazioni tra il 2009 e il 2019, il numero di citazioni nel 2018 e nel 2019 e la media delle citazioni nel periodo compreso tra il 2009 e il 2019.

Infine, l’eccellenza delle ricerche è stata valutata in base all’ "indice H" (un criterio per quantificare la prolificità e l’impatto scientifico) nel 2018 e nel 2019, il numero di lavori “molto citati” tra il 2009 e il 2019 e il numero di articoli pubblicati nel 2018 e nel 2019 su riviste di livello mondiale.