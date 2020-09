Corsi 2020/2021: in brochure l'offerta formativa di Units

L'Università degli studi di Trieste è una delle realtà più innovative e avanzate per la formazione degli studenti italiani e del mondo. Con ben 71 corsi di laurea triennali, magistrali e a ciclo unico, alcuni anche in lingua inglese, 16 dottorati di ricerca, 29 scuole di specializzazione, 14 master e un corso di perfezionamento, l'Ateneo triestino si conferma un'eccellenza italiana in tema di studio e ricerca. Centinaia di convenzioni per programmi di studio all’estero assicurano ai laureati di Trieste una solida formazione ampiamente riconosciuta dal mercato del lavoro.

L'Università, inoltre, primeggia in Italia anche per gli addetti al placement e al trasferimento tecnologico. Da non dimenticare che il Friuli Venezia Giulia ha la più alta percentuale di start up innovative con Trieste proprio al vertice della classifica: l'Università infatti incentiva le idee degli studenti per trasformale in vincenti idee d'impresa.

Offerta formativa anno 2020/2021

Con importanti investimenti su ricerca innovazione, sulla promozione delle attività culturali e con attenzione al mondo dello sport, Units - per agevolare la scelta e chiarire i dubbi ad ogni eventuale studente che sceglie di investire sul proprio futuro in città - ha pubblicato online la nuova brochure sfogliabile, chiara e completa, dove sarà possibile consultare attentamente e avere tutte le informazioni utili riguardo i corsi 2020/2021 e dunque il nuovo anno. Un'iniziativa importante per l'orientamento universitario degli studenti e che può guidarli nell'affrontare una delle scelte più importanti della loro vita. Per sfogliare il documento clicca qui.