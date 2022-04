UniTS: al via "Porte Aperte 2022" per l'orientamento alle lauree magistrali

Ritorna all'Università di Trieste con tre giornate dedicate, il 27, 28 e 29 aprile 2022, la grande manifestazione di Porte Aperte per le lauree magistrali in modalità mista, in presenza e contemporaneamente anche a distanza, per consentire la massima partecipazione degli studenti.

Il 27 aprile verranno presentati i corsi dell'Area delle Scienze Sociali e Umanistiche, il 28 aprile sarà la volta dei corsi dell'Area Tecnologica Scientifica e il 29 aprile di quelli dell'Area delle Scienze della Vita e della Salute.

I nuovi corsi per l'anno 2022/2023

L'occasione sarà preziosa per assistere anche alle presentazioni dei corsi di nuova attivazione per il 2022-23 in Scienze per l'ambiente marino e costiero e Geophysics and geodata oltre che per incontrare i docenti e gli studenti di tutti i corsi magistrali.

Come partecipare

Per accedere alla manifestazione la prenotazione è obbligatoria indicando la modalità con cui si intende partecipare al seguente link.

Nelle tre giornate dell'evento sarà possibile anche incontrare in un'aula virtuale dedicata, il personale dell'Orientamento e gli studenti UniTS dalle ore 9:00 alle 11:00 per avere tutte le informazioni relative a borse di studio, tasse universitarie, case dello studente, collegio di merito Luciano Fonda, vivere a Trieste. Dalle ore 11:00 alle 13:00 l'aula sarà invece riservata agli studenti internazionali in possesso di un titolo estero. Anche in questo caso è obbligatoria la prenotazione che può essere fatta tramite questo link.

