Lauree Magistrali: al via "Porte Aperte" di UniTS edizione 2021

Inizia oggi la manifestazione dell'Università degli Studi di Trieste "Porte Aperte" per i corsi Magistrali: l'evento si terrà nei giorni 21, 22 e 23 aprile 2021 in speciale edizione virtuale per consentire agli studenti interessati di assistere a distanza alle presentazioni dei corsi ma anche di incontrare i docenti e studenti UniTS e chattare con loro in diretta per ottenere utili informazioni e i necessari chiarimenti ai fini di una scelta ponderata e consapevole.

I nuovi corsi

Le novità dell'edizione 2021 sono i corsi di laurea magistrale in "Scienze Infermeristiche e ostetriche", in "Coordinamento e gestione dei servizi educativi" e in "Geofisica e geodati-Geophysics and data", che andranno ad arricchire l’offerta formativa dell’Ateneo, che nell’Anno Accademico 2021-22 conterà ben 34 corsi per quel che riguarda le lauree di secondo livello.

Come partecipare

Nonostante l'edizione si svolgerà in modo diverso a causa Covid, l'adesione all'evento è stata molto sentita e partecipata: infatti hanno già aderito circa 1.200 studenti. Sarà possibile iscriversi entro le 10 di ciascuna giornata per poter assistere alle presentazioni dei corsi.

Per partecipare alla manifestazione è necessario accedere tramite questa pagina ed effettuare la prenotazione obbligatoria per entrare nelle aule virtuali dedicate sulla piattaforma di MS Teams.

Per tutta la durata dell’evento sarà anche possibile incontrare il personale del Servizio Orientamento di Ateneo e gli studenti UniTS nell’aula UniTS Orienta, per avere informazioni su borse di studio, case dello studente, tasse universitarie, Collegio di merito Luciano Fonda, vivere a Trieste. La prenotazione può essere fatta dalla stessa pagina dell’evento.