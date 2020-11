Covid-19: le regole per frequentare UniTs in sicurezza

L’attività didattica in presenza dell'Università degli Studi di Trieste si svolge nel rispetto delle indicazioni delle autorità sanitarie ed in linea con le indicazioni ministeriali volte a contenere e prevenire la diffusione del Covid-19. Ecco le 10 regole di UniTs (così come riportate sul sito istituzionale) per frequentare l'università in sicurezza.

Le regole per la didattica in sicurezza di UniTs

Ricorda che la sicurezza di tutti dipende da ciascuno di noi e impegnati a seguire i corretti comportamenti. Scarica l'app Immuni per proteggere te stesso e gli altri. Visita il sito di dipartimento e/o di corso di laurea per conoscere l'orario e le aule delle tue lezioni. Se frequenti le lezioni in presenza prenota il posto tramite l'app #SAFETY4ALL (per maggiori informazioni clicca qui). Se non hai uno smartphone scrivi a prenotazioni.aule@amm.units.it ricordando le tue generalità compreso il numero di matricola e compila l’autodichiarazione di accesso all’Ateneo Il giorno della lezione, prima di accedere in aula, inquadra il QR code affisso accanto alla porta dell'aula per registrare la tua presenza, entra in aula e siediti su uno dei posti contrassegnati dal bollino bianco. Ricordati di disdire la prenotazione, sempre con la app #SAFETY4ALL, se per qualsiasi motivo non potrai andare a lezione, allo scopo di favorire l'accesso di altri studenti. Avvisa il docente in caso di improvvisi sintomi influenzali. In caso di tampone positivo devi contattare via mail: emergenzacovid@units.it indicando anche il tuo numero di telefono. Segui le lezioni a distanza su Microsoft Teams se non puoi seguire in presenza. Rispetta le norme di prevenzione e indossa correttamente la mascherina in ogni spazio dell'ateneo, interno ed esterno. Leggi le Linee Guida e il Protocollo condiviso.

Per maggiori informazioni su autodichiarazioni, Linee Guida, Protocollo condiviso ecc o per scaricare l'app #SAFETY4ALL vai alla pagina dedicata di UniTs.