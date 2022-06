Medicina, stop al test d'ingresso: è ufficiale

Test di medicina? Che grattacapo. Ma ecco che è finalmente possibile tirare un sospiro di sollievo per i tanti aspiranti studenti della facoltà: non solo a Trieste ma in tutte le università italiane. Se ne parla già da un po' ma adesso è ufficiale: stop al test di ingresso. Cambiano dunque le regole di accesso alla facoltà, con un nuovo percorso che si potrà iniziare anche dal quarto anno di liceo. A dichiararlo è la ministra dell’Università Maria Cristina Messa, ospite a fine maggio a "The Breakfast Club" su Radio Capital.

Queste le parole della ministra: “Dall’anno prossimo non ci sarà più il test d’ingresso unico per la facoltà di Medicina. Ci sarà un percorso che può iniziare anche al quarto anno di liceo, dove gli studenti potranno cimentarsi con il test fino a quattro volte e entrare in graduatoria con il risultato migliore. Ogni candidato fa un suo percorso che lo porta a sostenere un esame Tolc, si chiamerà Tolc-Medicina. Lo si potrà fare più volte all’anno a partire dal quarto anno delle superiori. Poi, nella data che il ministero stabilirà, ognuno inserisce il risultato migliore nella piattaforma e si formerà la graduatoria nazionale. I posti saranno assegnati secondo le disponibilità degli Atenei e le preferenze indicate dai candidati".

Fonte Orizzontescuola.it