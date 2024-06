Trieste Next, aperte ai giovani studenti le iscrizioni al progetto volontari

TRIESTE - La tredicesima edizione di Trieste Next, il Festival della Ricerca Scientifica che si svolgerà dal 27 al 29 settembre 2024 con un focus su “Gli orizzonti dell’intelligenza. La Conoscenza tra essere umano e tecnologie”, punta nuovamente sul “Progetto Volontari” per permettere a tutti gli studenti e le studentesse dell'Università degli studi di Trieste di vivere da protagonisti la manifestazione.

Il progetto volontari

L’esperienza come volontario di Trieste Next è estremamente coinvolgente, consente di vivere in prima linea l’evento, di scoprire lo stimolante sistema della ricerca scientifica del nostro territorio e di farsi ispirare dal lavoro a contatto con gli scienziati e dalla divulgazione dei loro progetti per coinvolgere bambini e adulti.

I volontari supporteranno le attività degli espositori e dei laboratori previsti in piazza Unità d’Italia, collaboreranno all’accoglienza dei visitatori e alla gestione delle sale in cui si svolgono le conferenze e gli eventi, si cimenteranno come ambasciatori social per contribuire al racconto della manifestazione sui canali di comunicazione digitale.

Per svolgere questo ruolo servono passione, abilità comunicative e relazionali, empatia e non può mancare la voglia di divertirsi e di imparare.

Al termine dell’esperienza, non solo ad ogni volontario verrà rilasciato un attestato di partecipazione, ma UniTS riconoscerà 1 Cfu a studenti e studentesse a fronte di 25 ore di volontariato. Per ottenere il riconoscimento del Cfu bisognerà presentare alla Segreteria Didattica del proprio Dipartimento l’attestato di partecipazione che sarà rilasciato al termine della manifestazione.

Come partecipare

E' ancora possibile candidarsi compilando il seguente Modulo entro le ore 20.00 del 30 giugno 2024. Per gli studenti interessati a svolgere la propria attività in un determinato gruppo di ricerca, UniTS ricorda che nel modulo di candidatura vi è un campo specifico dove indicare il nome del docente di riferimento.

Qui tutte le informazioni. Qui il Vademecum Volontari.

Fonte Università degli Studi di Trieste