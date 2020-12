Classifica Top Scientists: 13 scienziati UniTs tra i migliori al mondo

Uno studio di John Ioannidis della Stanford University, di Kevin Boyack e Jeroen Baas che illustra i ricercatori scientifici più citati nel mondo è stato recentemente pubblicato sulla rivista internazionale Plos Biology. La ricerca si basa sui dati ricavati a maggio 2020 dal database per la ricerca scientifica mondiale 'Scopus', dati poi aggiornati con gli indicatori di citazioni standardizzate per l’anno 2019, relativi a ben 7 milioni di ricercatori di università e centri di ricerca di tutto il mondo, in 22 campi scientifici e 176 sottocampi.

UniTs e ricerche scientifiche

Ancora una volta grandi risultati sono stati raggiunti dall'Università degli Studi di Trieste che figura nell'elenco elaborato dall'Università di Stanford con ben 13 docenti e ricercatori fra i primi centomila scienziati mondiali per l'impatto scientifico delle loro ricerche. Si tratta di Enzo Alessio, Paolo Fornasiero, Massimo Bovenzi, Chiara Bedon, Tiziano Montini, Andrea Nardini, Gianni Biolo, Mauro Reini, Iris Zalaudek, Maria Chiara Passolunghi, Alfonso Baldereschi, Elena Orlando e Gianni Sava.

I 'Top Scientists', così definiti dalla rivista Plos Biology, sono visibili con i dati completi nel file allegato, elaborato dall'Ufficio Comunicazione di UniTs. A questo è aggiunto un ulteriore elenco con elencati altri docenti di UniTS egualmente molto citati a livello internazionale seppur non tra i primi centomila.

Per maggiori dettagli e per scoprire l'elenco dei Top Scientist UniTs clicca qui (comunicato originale di UniTs con link all'articolo di Plos Biology).