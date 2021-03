L'UniVax Day dell'Università di Trieste per imparare a conoscere il ruolo fondamentale dei vaccini

Un'arma fondamentale per preservare la salute pubblica dei cittadini, ancor di più in questo particolare periodo storico abbiamo imparato a conoscerne il valore: i vaccini ci proteggono da malattie gravi e potenzialmente mortali e costituiscono uno dei più potenti strumenti di prevenzione a disposizione della sanità pubblica.

Come leggiamo su Epicentro, il portale di epidemiologia per la sanità pubblica dell'Iss, "per le malattie che si trasmettono da persona a persona, le vaccinazioni non solo proteggono noi stessi, ma anche le persone che non possono essere vaccinate (perché non ancora in età raccomandata, perché non rispondono alla vaccinazione o perché presentano controindicazioni). Questo avviene grazie all’immunità di gregge per cui, se la percentuale di individui vaccinati all’interno di una popolazione è elevata si riduce la possibilità che le persone non vaccinate (o su cui la vaccinazione non è efficace) entrino in contatto con il virus e, di conseguenza, si riduce la trasmissione dell’agente infettivo. Questo significa che se vengono mantenute coperture sufficientemente alte si impedisce al virus di circolare fino alla sua scomparsa permanente".

UniVax Day 2021

A tal proposito, per continuare a sensibilizzare sull'importanza e la delicatezza del tema, l'Università di Trieste in collaborazione con la Società Italiana di Immunologia, Immunologia clinica e Allergologia (SIICA), propone anche quest'anno l'UniVax Day, una mattina dedicata alla formazione destinata a tutti gli studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori, dove si parlerà del ruolo fondamentale dei vaccini nell'ambito della tutela della salute pubblica.

L'evento si terrà online mercoledì 17 marzo 2021 dalle ore 9.30 alle 12.30 e avrà luogo con lo stesso formato in oltre venti atenei italiani che aderiscono all'iniziativa. Come leggiamo nel comunicato ufficiale, dopo i saluti del Magnifico Rettore Roberto Di Lenarda, interverranno la Prof.ssa Roberta Bulla (docente di Immunologia) con una introduzione sul funzionamento del sistema immunitario e il Prof. Roberto Luzzati, (docente di malattie infettive) con un seminario sul tema dei vaccini e la salute pubblica. A seguire saranno trasmessi una serie di brevi filmati in cui esperti intervistati da SIICA risponderanno a domande su vari temi relativi alla vaccinazione anti Covid-19.

Per maggiori informazioni e per iscriverti clicca qui.