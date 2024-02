Giornata dell'epilessia, le manifestazioni dedicate

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

L'Associazione italiana epilessia questo 12 fabbraio partecipa alla campagna di sensibilizzazione per la giornata internazionale dell'epilessia in modo da sensibilizzare e continuare a dare i giusti strumenti e conoscenze rispetto a una delle patologie neurologiche più diffuse al mondo. Purtroppo questa patologia è accompagnata da un forte stigma da parte della società ( in ogni ambito di essa) che condiziona pesantemente la vita delle persone affette da epilessia e i loro famigliari. A seguito riporto dei link in merito alla giornata internazionale https://www.associazioneepilessia.it/epilepsyday2024/ https://www.associazioneepilessia.it/epilepsyday2024/#concorso Facebook #giornatainternazionaledellepilessia ‪#‎giornatainternazionaledellepilessia‬