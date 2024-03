Difesa personale femminile, oltre 60 donne a lezione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Entusiamo ed energia. Si può riassumere in questo modo l’evento gratuito di difesa personale femminile, svoltosi venerdì 8 marzo, organizzato grazie alla collaborazione tra Trieste Auto concessionaria Suzuki e la palestra Audace. Due ore di allenamento e lezioni tecniche che hanno concluso un percorso di alcune settimane dedicato alla lotta alla violenza di genere e a tutte le forme di violenza. Un percorso iniziato sui social attraverso una serie di post dedicati all’argomento, seguiti poi da due interviste, disponibili sul canale Youtube dell’Audace, realizzate da Lucrezia Bersanini, nella quale si sono affrontati i temi della violenza di genere, cercando di comprendere e far comprendere questo argomento di cui purtroppo si sente troppo spesso notizia.

L’obiettivo di questo percorso è stato quello di parlare di questi argomenti non solo in occasione della festa dell’8 marzo bensì di cercare di creare nel tempo un canale di comunicazione che mantenga accesi il dibattito e la discussione su tali argomenti. Il percorso ha raggiunto poi il suo culmine venerdì 8 marzo con una lezione dedicata ai temi dell’autodifesa e della difesa personale, un incontro di due ore nel corso del quale si è cercato di affrontare, assieme al Maestro di arti marziali Emiliano Hlacia, le problematiche, le situazioni ed i difficili scenari in cui applicare i principi della difesa personale. Le due ore di lezione sono trascorse velocissime grazie al grande entusiasmo ed alla partecipazione attiva delle oltre 65 donne che hanno preso parte all’evento, accettando di mettersi in gioco, sperimentare le diverse tecniche e ponendo diverse domande utili allo svolgimento della lezione.

A contribuire all’ottima riuscita dell’evento è stato il fatto che, in questa occasione, proprio le donne hanno insegnato alle donne come difendersi. Sono state infatti Fabi Sabrina e Talarico Francesca, atlete agoniste del Karate Audace, ad insegnare, spiegare e dimostrare le diverse tecniche di difesa personale, aiutate da alcuni compagni e compagne di allenamento valorizzandone così l’efficacia. Lo scopo di questa scelta era appunto quello di Testare e dimostrare la reale possibilità di applicare le corrette tecniche e strategie per affrontare una situazione di pericolo. Due ore piene di spunti, suggerimenti e riflessioni, trascorse trattando delle tematiche molto difficili ed impegnative, facendolo però in modo positivo, senza aggiungere stress o inculcare paure e timori nelle persone ma cercando di vivere la difesa personale come un arricchimento delle proprie capacità, un contributo al proprio benessere e ricordando inoltre più volte che la violenza tollerabile è e rimarrà sempre zero.

Nessuna forma di aggressione o violenza sarà mai giustificata. Ringraziamo di cuore le operatrici del Goap di Trieste, centro di assistenza alle vittime di violenza su donne e bambini, per avervi preso parte e sostenuto questa iniziativa e soprattutto a tutte le partecipanti che con il loro entusiasmo e le loro esperienze hanno reso speciale questa giornata, convincendo gli organizzatori a prolungare questo percorso con nuove iniziative di cui presto daranno notizia.