Assestamento di bilancio Fvg, niente soldi al Cai per la manutenzione dei sentieri

La proposta arrivava dal Patto per l’Autonomia che ha incassato un sonoro no ieri 28 luglio in consiglio regionale. Gianpaolo Bidoli ha definito la scelta "incomprensibile"

L'ha definita una "scelta incomprensibile" il consigliere regionale del Patto per l’Autonomia, Giampaolo Bidoli – firmatario con il collega Massimo Moretuzzo di un emendamento all’assestamento di bilancio che ha incassato un sonoro no ieri in consiglio regionale. Si trattava della proposta di un contributo al Club Alpino Italiano regionale per interventi straordinari di manutenzione e ripristino dei sentieri alpini regionali. La pandemia ha fatto riscoprire alle persone le attività all'aria aperta, con un aumento delle escursioni e trekking sulle montagne della nostra regione. Una possibile occasione per sviluppare una forma di turismo di prossimità, slow e rispettoso della natura.

"Siamo sempre pronti a lamentarci quando un sentiero montano non è percorribile o mal segnalato, ma quanti conoscono le difficoltà oggettive per mantenere praticabile la rete sentieristica? - ha affermato Bidoli - Determinante in questo senso è il CAI che si avvale dell’apporto diretto dei suoi soci per la cura dei sentieri. Proprio per sostenerne l’importante lavoro avevamo avanzato la proposta di un contributo al gruppo regionale del Friuli Venezia Giulia finalizzato agli interventi straordinari di manutenzione e ripristino dei sentieri alpini regionali, che le forze della maggioranza hanno bocciato". L'emendamento conteneva anche una proposta di contributi speciali ai gestori dei rifugi per l’acquisto e installazione di colonnine di ricarica per e-bike o dotate della strumentazione fondamentale per effettuare manutenzione e riparazioni di emergenza sulle biciclette. Un'idea "per favorire la fruizione dei sentieri montani con biciclette ed e-bike ed aumentare la qualità dei servizi turistici offerti" continua Bidoli . "Anche questa proposta non è stata accolta in modo positivo. Evidentemente un altro sviluppo della montagna non è possibile per la maggioranza regionale".