Aumenta il livello del mare nel golfo: "Oltre mezzo metro entro fine secolo"

TRIESTE - L’innalzamento del livello del mare potrebbe arrivare a mezzo metro entro questo secolo nel golfo di Trieste, causando sempre più frequenti fenomeni di acqua alta che impatterebbero su zone particolarmente a rischio come il Porto Vecchio. Inoltre il surriscaldamento globale sta rivoluzionando la biodiversità nel golfo e l’attività antropica sta cambiando la morfologia dei fondali, con solchi fino a dieci metri. Sono alcuni tratti dello scenario emerso nel corso del convegno “Antropizzazione, cambiamento climatico e variazione del livello del mare nel Golfo di Trieste”, che ha avuto luogo ieri nella capitaneria di porto, nell’ambito del festival Mare Fvg.

L'innalzamento delle acque

Così ha dichiarato nel suo intervento Stefano Furlani, docente di geografia fisica e geomorfologia dell’Università di Trieste: “In città è presente uno dei mareografi più antichi del mediterraneo, abbiamo dati continui a partire dal 1880 e il grafico ci mostra il trend di aumento del livello del mare che sta crescendo, più o meno 10 centimetri nel corso dell’ultimo secolo”. Negli ultimi 20 anni, invece, i satelliti hanno monitorato il livello del mare a livello globale e “abbiamo visto che sta aumentando molto”.

Ancora più inquietanti dei monitoraggi sono le previsioni: “I numeri - spiega ancora il professor Furlani - dicono che in questo secolo il livello medio aumenterà da 30 a 80 centimentri, per il Mediterraneo forse un po’ meno ma sono comunque numeri molto pesanti. In particolare, nelle coste basse del nord adriatico, e anche per Trieste” potrebbe esserci “un innalzamento di mezzo metro, che sembra poco ma sono numeri preoccupanti perché tutti gli eventi di alte maree si ripeteranno con una frequenza molto più alta. Se quest’anno abbiamo avuto 4 o 5 episodi in un anno, con mezzo metro in più potrebbe accadere 20 volte all’anno”. In particolare, conclude Furlani “dobbiamo prenderci carico di questa situazione, il Porto Vecchio ne risentirà e bisogna trovare delle soluzioni, meglio discuterne prima che in emergenza”.

L'attività dell'uomo modifica i fondali

L'attività dell'uomo, oltre a contribuire all'innalzamento delle acque, causa modifiche della stessa morfologia dei fondali, tema su cui è incentrato lo studio "L'impatto antropico nel golfo di Trieste" della dottoressa Mariangela Pagano, ricercatrice dell'Ogs. "Gli impatti maggiori - ha spiegato Pagano - sono dovuti alle attività di dragaggio e scarico abusivo, avvenuto in passato, di fanghi di dragaggio, che hanno alterato i fondali insieme alle attività portuali e industriali che sono tutte concentrate nella baia di Muggia, la zona più impattata, e al traffico marittimo che incide sull’area centrale del golfo".

Dalle stesse mappe si può notare che la morfologia è stata alterata, "ci sono dei rilievi antropici alti anche 10 metri - continua la ricercatrice - con una lunghezza di 5 chilometri, si vede inoltre che il fondale è stato dragato, con scavi di anche 10 metri" tenendo presente che "il canale di accesso al porto di Zaule è lungo 5 chilometri, largo un chilometro e ha una profondità di 8 - 10 metri".

La biologa marina e oceanologa Marina Cabrini ha rilevato infine ulteriori problemi legati all’attività antropica quali le specie aliene portate dall’acqua di zavorra delle navi, specie che rischiano di occupare la nicchia di qualche specie autoctona minando la biodiversità locale. Tra questi il granchio blu e la noce di mare, riscontrata ogni anno nel golfo, così abbondante da intasare le reti dei pescatori. Il surriscaldamento globale porta inoltre all’alterazione della presenza di plancton, che va a impattare anche sul nutrimento delle specie ittiche e sulla loro sopravvivenza.