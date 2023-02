Auto elettriche, 16 milioni per installare le colonnine di ricarica in Fvg

Potenziare la rete di colonnine di ricarica per le automobili. A questo serviranno i quasi 16 milioni di euro destinati al Friuli Venezia Giulia da fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Entro il 2025 è prevista l’installazione di 459 infrastrutture di ricarica tra centri urbani e strade a scorrimento veloce. Al momento ce ne sono 781, una ogni 4 mila residenti.

Come funziona

Nei due decreti a firma di Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente, ci sono le indicazioni sulla distribuzione territoriale delle colonnine per la ricarica dei mezzi. Ma anche ulteriori dettagli: le tipologie di progetti e spese ammissibili, le modalità di selezione, le porzioni di territorio. Per realizzare i vari impianti ci sono tre anni di tempo. Un altro tassello indica chi può avere accesso alle agevolazioni,. Nel testo si legge: "Accedono alle agevolazioni le imprese o i raggruppamenti temporanei che, alla data di presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio stesso, dimostrano di aver gestito infrastrutture di ricarica operative sul territorio dell’Unione europea, in misura pari ad almeno il 5 per cento del numero d'infrastrutture di ricarica per cui hanno presentato istanza". Un'indicazione per garantire esperienza, affidabilità e funzionalità delle strutture nel tempo.Questi soggetti saranno finanziati fino al 40 per cento delle spese sostenute.

I distributori di benzina

Le stazioni di servizio tradizionali dovranno cambiare: nei loro siti verranno installate le colonnine di elettrificazione, soprattutto in vista della transizione votata dal Parlamento europeo con lo stop alle auto a benzina e diesel dal 2035.

Dove verranno installate

Per le installazioni nei centri urbani sono stati resi disponibili 6 milioni e 600 mila euro per il triennio 2023-2025. In provincia di Udine ne saranno allestite almeno 117, 42 già entro l’anno. A seguire Pordenone, 63 colonnine, Trieste con 55 e Gorizia con 30. Per quanto riguarda le superstrade il Ministero ha deciso per una suddivisione d’ambito con un'articolata suddivisione per i territori di Udine e Pordenone. Mentre per Trieste e Gorizia ci si baserà sulle aree delle ex province. Suddivisi in lotti, si avrà il capoluogo friulano capofila del numero otto che comprende i comuni del Medio Friuli. Verranno installate almeno 27 infrastrutture di ricarica. Diciotto i punti previsti per il lotto tre con Varmo, Camino al Tagliamento, Talmassons, Lignano e Latisana. Nel quarto lotto si sono Cervignano, Aquileia e Palmanova, con sette impianti. Ci sono poi micro aggregazioni per i comuni montani.

Potenza

Una potenza di almeno 175 kW dovrà essere garantita dalle stazioni di ricarica installate nelle strade extraurbane. Nei centri urbani, invece, il limite è di 90 kW. Per ogni infrastruttura di ricarica sarà ammessa una spesa non superiore ai 50 mila euro.