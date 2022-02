CaetanoBus sale a bordo di Trieste Trasporti: presentato il nuovo autobus a idrogeno (FOTO)

E’ stato presentato oggi nella sede di Trieste Trasporti un innovativo autobus a idrogeno, sviluppato dall’azienda portoghese CaetanoBus, leader della mobilità in Europa europeo, in collaborazione con Toyota. Si tratta della prima tappa del tour italiano del “Caetano H2 City Gold”, un mezzo a emissioni zero, sviluppato in collaborazione con Toyota, che è stato testato in un giro di prova per le vie della città prima di essere esibito alla stampa, alle autorità locali e ai vertici di Trieste Trasporti. Il tour, partito appunto da Trieste, è organizzato in collaborazione con Arriva Italia e Snam4mobility.

Durante l’incontro è stato ricordato come le politiche volte alla progressiva decarbonizzazione dei trasporti siano essenziali per ottenere i fondi del Pnrr. Angelo Costa, amministratore delegato di Arriva Italia ha spiegato che “secondo un nostro studio il Fvg ha un parco bus più nuovo della media italiana”, e che “la sostituzione programmata per il FVG è di circa 330 mezzi entro il 2026, di cui il 45% a propulsione alternativa (elettrica, metano/biometano e, seppur sperimentalmente, idrogeno). Il che consentirà di risparmiare fino a 5.400 tonnellate di CO2/anno una volta a regime”.

È quindi possibile che in futuro i mezzi della CaetanoBus entreranno a far parte del parco macchine di Trieste Trasporti. A questo proposito Nuno Lago de Carvalho, Chief Commercial Officer di CaetanoBus, ha spiegato che “L'Italia è un mercato chiave per noi ed è bene essere allineati con gli operatori nella lotta ai cambiamenti climatici”.

Ha partecipato all’incontro anche l’Ad di Trieste Trasporti Aniello Semplice, che ha posto l’attenzione “sullo sforzo che il ramo Infrastrutture e Territorio della Regione sta facendo al fine di creare una forte collaborazione tra tutte le aziende del trasporto pubblico locale”.