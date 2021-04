Un tour a bordo di Anywave: la barca a vela "pioniera" della sostenibilità ambientale

L'imbarcazione ha accolto la stampa per una breve uscita in mare partendo da Portopiccolo, dove è stata presentata la campagna ambientale Coop. Anywave sarà partner attivo nel progetto ed è stata la prima a istituire la figura del responsabile ecologico nel suo equipaggio, che sarà raccomandato come prassi anche alle altre barche in gara alla Barcolana 2021