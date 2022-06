Ovovia, anche la Lipu si schiera: "Opera dannosa e inopportuna"

Riceviamo e pubblichiamo integralmente

Alla vigilia della manifestazione organizzata dal Comitato No Ovovia, la LIPU Trieste vuole esprimere il proprio parere sulle conseguenze della costruzione di un’opera che, dal punto di vista ambientale, appare dannosa, anacronistica e inopportuna in quanto violerebbe diverse normative europee e nazionali di tutela ambientale.

Il Bosco Bovedo rientra nella rete delle aree protette europee Natura 2000 in quanto Zona a Protezione Speciale (ZPS) e Zona Speciale di Conservazione (ZSC). In aggiunta a ciò, il Bovedo gode dello status di Bosco Regionale di Rilevanza Faunistica in quanto ospitante quattro specie di uccelli nidificanti che rientrano nell'Allegato I della Direttiva Uccelli del Parlamento Europeo. L'art. 4 di tale Direttiva cita testualmente “Per le specie elencate nell’allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione”. Esistendo tali tutele, è chiaro che un deturpamento del Bosco Bovedo entrerebbe in contrasto con il Regolamento europeo 241/ 2021 che prevede che l'Unione europea “finanzia unicamente le misure che rispettano il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente”, cosa che già di suo potrebbe precludere l'accesso ai fondi del PNRR previsti per il finanziamento della cabinovia.

Il decreto ministeriale n. 258/2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” all'art. 5 comma m vieta espressamente “la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune”. Risulta perciò sorprendente che il Sindaco, la Giunta ed i progettisti ignorino questi fatti e continuino ad appoggiare pervicacemente un progetto che comporterebbe il disboscamento di quattro ettari di un bosco protetto da Natura 2000.

Tutto ciò accade in un momento in cui il sentito generale sta cambiando di fronte alle grandi sfide che ci pone il futuro. La Strategia Europea per biodiversità 2020-2030 prevede l'aumento delle aree protette Natura 2000 e il ripristino di habitat degradati. La perdita di biodiversità e il cambio climatico sono due facce della stessa medaglia e ormai l'80% degli habitat naturali europei versa in cattive condizioni. Bisogna aver chiaro che non si tratta solo della scomparsa di specie vegetali e animali dai nostri territori, ma della perdita di quei servizi ecosistemici che sono alla base della vita sulla Terra, della nostra salute ed anche della nostra economia. Secondo i dati forniti dal Forum economico mondiale, oltre la metà del PIL mondiale dipende dalla natura e dai servizi che questa ci fornisce. Non a caso, le aziende finanziarie europee più all’avanguardia hanno sviluppato metodologie per misurare l'impatto economico fornito dai servizi ecosistemici e parlano esplicitamente di capitale naturale.