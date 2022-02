Cantieri sempre più sostenibili con la nuova iniziativa di Monticolo & Foti

Sempre più attenzione all'ambiente e alla sostenibilità nel mondo dell'edilizia con l'iniziativa Cantieri Sostenibili del gruppo Monticolo&Foti, patrocinata dal Ministero delle politiche agricole e ambientali. Un progetto che si inserisce nel più ampio Piano di Sostenibilità del gruppo, che riguarda più opere di interesse sociale in linea con i principali standard internazionali, come gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile stilati dalle Nazioni Unite (i cosiddetti SDG).

Donazione di alberi

L’iniziativa prevede anche la donazione di cinque alberi per ogni cantiere del gruppo: un primo piccolo passo verso il contenimento delle emissioni di co2 e l'inizio di un percorso di crescita sostenibile. Questi alberi verranno donati all’associazione Calicanto, che nell’ambito del proprio programma Calicanto’s Land farà piantare alberi a piante ai ragazzi disabili seguiti e sostenuti dall’associazione. Gli oneri per tali operazioni verranno sostenuti sempre dal gruppo Monticolo&Foti.

Macro obbiettivi

"Ben 3 dei macro obiettivi definiti dalle Nazioni Unite a livello globale, vengono approfonditi dal nostro Piano di Sostenibilità - spoiega l’AD Andrea Monticolo -. Questo per poter incanalare al meglio i nostri sforzi in aree in cui abbiamo la possibilità concreta di creare un impatto positivo. Attraverso queste azioni ci auguriamo di riconoscere, comprendere e diffondere conoscenze esistenti e nuove sulla sostenibilità, in particolare sulla convinzione che i processi sociali, economici e ambientali siano funzioni interdipendenti al fine di creare sistemi sostenibili.”

In Friuli Venezia Giulia molto lavoro è già stato fatto avviando i percorsi di Strategia Regionale per lo sviluppo sostenibile, ma ritengo che anche noi privati possiamo affiancarci al percorso pubblico: l’argomento della sostenibilità nel campo delle costruzioni è diventato ormai una priorità, ma l’asticella degli obiettivi va posta sempre più in alto.”

Cantieri Sostenibili è il primo dei tanti progetti in partenza, e per il proprio valore in ambito ambientale e sociale si è guadagnato il patrocinio del Mipaaf. L’iniziativa ha come obiettivo principale quello di sensibilizzare la comunità e il mondo delle costruzioni sul tema della riduzione delle emissioni, apportando miglioramenti ambientali a livello territoriale e, congiuntamente, uno sviluppo nelle attività istituzionali dell’associazione di volontariato partner di progetto.

Il gruppo

Il gruppo Monticolo&Foti Costruzioni Generali e Impianti Tecnologici opera da oltre 55 anni nel campo dell’impiantistica e dell’edilizia. È presente su quattro sedi in Friuli Venezia Giulia, a Sgonico (TS) Udine e Lignano Sabbiadoro e Tarvisio.