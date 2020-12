Quando la terra è donna: l'evento che racconta il Carso al femminile

Domani giovedì 10 dicembre, in diretta internet dall’Antico Caffè San Marco dalle ore 18, Trieste ospiterà tre rappresentanti delle donne del Carso per capire lo stato di quei legami che, da secoli, le carsoline hanno intrecciato per unire città e campagna. L'evento, organizzato dal Gal Carso ed in collaborazione con IES Magazine, con il supporto della banca ZKB, l'Associazione viticoltori del Carso, Ogs, Onav, il quotidiano online TriestePrima ed il sostegno di Promoturismofvg, fa parte della rassegna ‘Farmer&Artist’, dedicata a illustrare il lavoro dei produttori rurali tra Carso e Istria, che sono allo stesso tempo agricoltori, artigiani e artisti di cibi e vini unici.

Il tema

Per generazioni, non solo hanno tenuto acceso il focolare nelle case di pietra bianca, ma sono state agricoltrici, portatrici del latte, venderigole, fornaie, guaritrici e altro ancora. Oggi, ovviamente, il Carso presenta una generazione connessa ai bisogni della contemporaneità e sarà ben rappresentata dalle carsoline che parleranno dal San Marco: Katrin Štoka (Klin Vina) di Contovello racconterà il suo lavoro sui pastini sopra il Golfo e Miramare, intenta a produrre il Prosekar, vino frizzante delle origini e a ospitare eventi e chef; Noris Vesnaver spiegherà la vita nell’agriturismo Colja di Samatorza e il suo percorso di viticoltrice; Sara Devetak ricorderà le sue antiche storie famigliari e il lavoro a San Michele del Carso, capace di produrre confetture, salumi e mieli di alta qualità.

Le ospiti: quando il Carso è donna

Le tre carsoline d’eccezione verranno introdotte da Giovanni Marzini, direttore di IES Magazine e da Laura Carlini Fanfogna, direttrice dei Musei del Comune di Trieste. L’evento sarà moderato da Stefania Boccabianca, consulente marketing di IES Magazine. Le conclusioni saranno affidate a Federico Prandi, editore di IES Magazine e al presidente del GAL Carso, David Pizziga. La serata sarà anche l’occasione, introdotti da Giovanni Marzini, per dare un’occhiata al nuovo numero di IES Magazine.

Dove guardare l'evento

L’evento di giovedì, che durerà dalle 18 alle 19, sarà fruibile in video sui canali di Trieste.Green su YouTube e Facebook.