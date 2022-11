Installata la 'casetta dell'acqua' vicino all'Università: è la settima

E' stata installata in via Valerio la settima "casetta dell'acqua", che erogherà al prezzo calmierato di 8 centesimi al litro acqua frizzante o naturale refrigerata. Operazione che incentiva i cittadini, soprattutto i giovani studenti dell'adiacente Università, a limitare il consumo di bottiglie di plastica e a dotarsi del proprio contenitore o borraccia, da riempire volta per volta. La casetta è stata realizzata in prossimità della fermata dell'autobus.

"La Regione ha concesso un contributo di 15mila euro per questa iniziativa - ha spiegao l'assessore comunale ai Lavori pubblici Elisa Lodi - e il Comune ha aggiunto risorse proprie per una somma complessiva di 30mila euro. Questa casetta si aggiunge a quelle che il Comune ha già realizzato in questi anni in diversi punti della città, anche periferici. Sono delle macchinette che la gente utilizza e di cui siamo soddisfatti, il nostro imput è continuare in questo senso. All'iniziativa si affianca anche l'Università di Trieste, che tramite questa iniziativa realizzerà apposite fontanelle all'interno della sua sede".

Negli anni precedenti analoghe casette sono state costruite a Borgo San Sergio, Rozzol Melara, Rotonda del Boschetto, Roiano, Valmaura, via Locchi. Il servizio è stato affidato a Proacqua Group.

"Vogliamo diffondere una cultura ecologista - ha dichiarato l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarri - per educare le persone al minor consumo della plastica. Faremo un grosso sforzo dal punto di vista della comunicazione a partire dai più giovani, dai ragazzi e i bambini fino agli studenti delle università e anche le generazioni più mature, che sono state educate come se non ci fosse mai un domani. Oggi, invece, abbiamo l'obbligo di consegnare dare ai nostri figli un territorio migliore di come l'abbiamo lasciato".