"Curiosi di natura" compie 20 anni, sul Carso la prima escursione del 2021

La cooperativa Curiosi di natura di Trieste compie i suoi primi 20 anni di attività e per festeggiare l'importante ricorrenza organizza sul Carso la prima escursione del 2021. Tra carrarecce, muretti carsici e casite di pietra, domenica 7 marzo dalle 9:30 alle 13 le guide Annelore Bezzi e Barbara Bassi accompagnerranno gli escursionisti in una comoda passeggiata da Trebiciano a Gropada. Il moderato dislivello (140 metri) e il carattere "slow" della gita si affiancheranno alla bellezza dell'ambiente del Carso, tra fioriture precoci di primavera e alture pietrose da dove ammirare il paesaggio a 360 gradi. Sette chilometri in totale, con due "puntate" particolarmente interessanti come il monte dei Pini e lo stagno di Gropada. Una vera e propria escursione dal sapore didattico ed adatta a tutte le età.

Come fare per partecipare

L’uscita, a numero limitato e per la quale è necessario prenotarsi (inviare una mail a curiosidinatura@gmail.com o chiamando il 3405569374 ndr), si terrà nel rispetto delle norme anti-Covid. Il ritrovo è fissato alle ore 9.10 nella piazza di Trebiciano, a fianco della Chiesa di Sant’Andrea che si può raggiungere anche con il bus n. 51 da Trieste. La quota di partecipazione è di 10 euro per il biglietto intero e 5 per i minori di 14 anni. I bimbi fino a sei anni non pagano. Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito curiosidinatura.it e sulla pagina Facebook del sodalizio.