Galleria naturale, la coppia di falco pellegrino si è riprodotta

DUINO AURISINA - "Alcuni giorni fa, a seguito dell'avvenuto successo riproduttivo di una coppia di falco pellegrino, il Corpo Forestale Regionale ha provveduto a rimuovere gli avvisi che invitavano a non frequentare la parete della galleria naturale nei pressi di Trieste. Nel festeggiare il lieto evento, la LIPU Friuli Venezia Giulia ringrazia la comunità dei rocciatori che ancora una volta si sono dimostrati sensibili nei confronti degli animali con cui condividiamo il territorio". La notizia è stata pubblicata oggi 25 giugno dal sodalizio ambientalista attraverso i canali social. Una bella notizia per la Natura stessa, ma anche per tutte le persone che si sono prodigate per ridurre al massimo il disturbo antropico durante il periodo riproduttivo della coppia.