Ennesimo appello della scienza, Fermeglia: "Trieste rischia di finire sott'acqua"

Uno scenario molto preoccupante quello descritto dal professor Maurizio Fermeglia durante la conferenza dal titolo 'Energia, Lavoro, Ambiente. Cosa fare per un futuro sostenibile', che si è tenuta ieri a Portogruaro. L’accademico già rettore dell’Università di Trieste, Maurizio Fermeglia oggi docente presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Trieste, dove tiene i corsi sui Reattori chimici e biochimici e Progettazione di processo e di prodotto, ha invitato i giovani a candidarsi alle elezioni per cambiare il modo di procedere. "Nell’arco di dieci anni - ha spiegato - la composizione della popolazione e delle zone abitate della terra sarà completamente cambiata, a causa dell’aumento delle temperature e dell’innalzamento dei mari, incrementeranno le migrazioni e spariranno delle aree oggi abitate, in alcune zone non ci saranno acqua e cibo. Per cercare di arginare questa situazione pericolosa, bisogna correre, perché non c’è più tempo".

"Spariranno il Carso e Porto Vecchio"

Ma dove si sta andando realmente? “Nel 2030 – ha spiegato il docente – ci sarà un aumento medio di un grado e otto di temperatura e nel 2050 non avremo più ghiacciai sulle Alpi se non si taglieranno le emissioni di CO2, nel 2100 avremo uno scenario preoccupante, le città del nord Italia avranno le temperature di quelle del sud e quelle del sud, africane, Venezia rischia di sparire se non si creeranno degli argini, ma di certo spariranno il Carso e porto Vecchio a Trieste, Monfalcone sarà in pericolo, a Sauris il permafrost avrà livelli alti, gli oceani si riscalderanno e la corrente del Golfo potrà arrestarsi creando un aumento del livello del mare, diminuiranno le zone verdi e tra dieci anni le migrazioni saranno cento volti maggiori di quelle attuali”.

"Nucleare impossibile"

Cosa fare, dunque, per tentare di contenere il fenomeno? “Non possiamo contare solo sulle centrali a gas – ha chiarito il professore – non potranno funzionare nemmeno esclusivamente l’energia geotermica, idroelettrica e a biomasse, per non parlare del nucleare, impossibile in un’area sismica come l’Italia, per essere funzionale dovremmo aprire 15 centrali, il che non è fattibile, dunque, dobbiamo utilizzare l’eolico e il solare”.

E se uno dovesse costruire una casa da zero? Il governo ha puntato sul bonus 110%, invece, poteva anche spingere verso le “zero energy house” decisamente più funzionali all’ambiente, con pompe di calore, energia geotermica, riscaldamento a pavimento. “Bisogna iniziare a cambiare le priorità – ha riferito il professor Fermeglia – le nostre strutture fognarie non saranno in grado di gestire l’innalzamento del livello del mare di due o tre metri, perciò, è necessario cambiare e farlo in fretta, perché dopo il covid, preoccupa la crisi economica che già si sta facendo sentire e non sarà nulla in confronto alla crisi ambientale dietro l’angolo”.