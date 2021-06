Mercatini e laboratori, escursioni e concerti al tramonto: a Pliskovica torna il festival della pietra

Gli organizzatori pensano ad «uno sviluppo rurale sostenibile, alla protezione del patrimonio naturale, culturale e immateriale» ma anche all'importanza «di educare i giovani per lo sviluppo dell'economia e della società nel suo insieme». Partenza sabato mattina, gran finale domenica alle 20. Nell'articolo tutte le attività

Sabato 26 e domenica 27 giugno 2021 si terrà il Festival della Pietra (Festival Kamna), nel paese di Pliskovica, a 21 chilometri da Trieste. La rassegna, giunta alla sesta edizione, rappresenta un incrocio tra una festa paesana nello spirito della tradizione carsolina ed una manifestazione dedicata a valorizzare una delle professioni artigianali più importati nella storia del Carso, quella degli scalpellini e dei cavatori della pietra. Gli organizzatori, tra cui lo scalpellino locale Jernej Bortolato e l'Ostello della Gioventù di Pliskovica, nel creare l'evento pensano a «uno sviluppo rurale sostenibile, alla protezione del patrimonio naturale, culturale e immateriale» ma anche all'importanza «di educare i giovani per lo sviluppo dell'economia e della società nel suo insieme». Nel corso dell'evento si terrà infatti anche "Euroskills", competizione tra giovani artigiani della pietra.

Nel fine settimana dalle 10 alle 19 spazio quindi ai tre mercatini pilastri della manifestazione: si tratta della fiera dei prodotti in pietra, il mercato dei prodotti tipici ed infine una mostra del merletto. Per tutto il weekend, ad accompagnare idealmente il festival, saranno aperti l'agriturismo Petelin-Durcik (dalle 11), l'apicoltura Petelin (tutto il giorno) e la cantina dei vignaioli Vrabec (dalle 14). Dalle 10 alle 16 (sia sabato che domenica ndr) andrà in scena il laboratorio sulla lavorazione della pietra, aperto a tutti i visitatori e gli interessati, mentre dalle 10 alle 13 di entrambe le giornate ci sarà la possibilità di effettuare un'escursione guidata nella landa carsica lungo il sentiero Pliska (Pliskina pot), che congiunge Pliskovica con Kosovelje.

Le due giornate si concluderanno con la musica di Matija Bol?ina e di Drago Mislej. I rispettivi concerti sono in programma sabato e domenica, sempre con inizio alle ore 20.