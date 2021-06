Giornata mondiale dell'Ambiente: il triestino Bressi tra i 25 maggiori influencer d'Italia

La Giornata Mondiale dell'Ambiente è stata celebrata in tutto il mondo e tra i 25 maggiori influencer italiani su Twitter spunta anche un naturalista triestino. Nicola Bressi da anni utilizza il celebre cinguettio azzurro per condividere notizie scientifiche, aneddoti e curiosità ambientali volte soprattutto a far conoscere e a divulgare argomenti che, al di fuori della cerchia degli addetti ai lavori, rimangono poco conosciuti. Raggiunto dalla notizia, Bressi ha espresso soddisfazione per il risultato pubblicato da Digitalic, rivista che si occupa di tecnologie, business, innovazione e design, ed ha scherzato twittando "E io che ogni anno pure mi vaccino contro l'influencer".