Giro d'Italia di plogging, domenica ecologica a Borgo San Sergio

BORGO SAN SERGIO - Si è tenuta questa mattina la tappa triestina del secondo Giro d'Italia di plogging, l'attività che abbina la camminata o la corsa alla raccolta dei rifiuti abbandonati che si incontrano lungo il percorso. L'iniziativa è stata organizzata dall'associazione ripuliAMOci challenge; presenti in località Cascatelle di Borgo San Sergio anche i volontari di SOS Carso supportati dalla Società Adriatica di Speleologia. Come riporta il Tgr Rai Fvg, sono stati trovati mozziconi, lattine, piastrelle e diversi oggetti inusuali come ferraglie e polistirolo.

"La sensibilità dei cittadini verso il problema dei rifiuti abbandonati è aumentata, lo dimostra anche l'iniziativa odierna che coniuga il movimento, camminata o corsa, alla cura non solo del benessere della persona ma del territorio", ha detto l'Assessore regionale alla Difesa dell'Ambiente Fabio Scoccimarro che ha preso parte alla tappa di Trieste. "Il giro d'Italia plogging rappresenta concretamente la consapevolezza dell'importanza di preservare il nostro territorio, perché il problema dei rifiuti abbandonati è un'emergenza che riguarda tutti".

"L'interesse per la difesa ambientale è sempre più sentito ma c'è ancora molto da fare - ha aggiunto -. L'Amministrazione regionale in questo quinquennio ha posto grande attenzione al tema, impiegando una crescente dotazione finanziaria a favore di ambiente ed energia, raddoppiando i fondi disponibili che sono passati da 78 a oltre 150 milioni di euro con l'ultima legge di Stabilità". Le prossime tappe del Giro d'Italia plogging in regione sono previste il 18 marzo a Buttrio e a Turriaco, il 19 marzo a Magnano in Riviera, il 25 marzo a Pradamano, il 22 aprile a Campoformido e il 7 maggio a Ronchi dei Legionari.