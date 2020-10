Avvistata una pinna davanti alle dighe: è un pesce Luna

Un pesce Luna, probabilmente con la pinna superiore amputata dall'elica di qualche barca. L'avvistamento è avvenuto nella mattinata di oggi 17 ottobre nelle acque del golfo di Trieste di fronte alle dighe foranee. A scattare alcune immagini è stato il lettore Marco Pagliaro che le ha volute condividere con la nostra redazione. "Sono riuscito a fare qualche foto prima che si immergesse di nuovo, la pinna sotto era molto lunga" ha raccontato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo aver ricevuto la fotografia, la redazione si è messa in contatto con il naturalista Nicola Bressi. "Dalle immagini si può dire che si tratta di un esemplare di pesce Luna ferito. La pinna superiore è infatti troppo corta e potrebbe essere stata amputata dall'elica di qualche barca". Secondo Bressi "nessuna delle tre specie di pesci Luna ha le pinne così corte e in questa ultima foto si nota chiaramente il caratteristico becco del Mola mola". La presenza di questa specie nelle acque del golfo di Trieste non è così rara.